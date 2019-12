Novela porteña: pasiones de tango

Una chica que trabaja en un piringundín. Un poeta que usa note-book la visita y frecuenta el bar que Enrique Santos Discépolo describió en su tango "Cafetín de Buenos Aires". La que nunca tuvo novio decide por fin tenerlo. Puñales y tradicionales bailes de carnaval de barrio, donde los mensajes de celular pueden interrumpir un levante en ciernes.

Néstor Barreiro, nacido en Buenos Aires pero residente en Mendoza, es autor de dos libros previos: “El sexto día” (cuentos, Sudamericana, 1996) y “La ceremonia” (novela, Perfil Libros, 2003, ganadora del segundo premio del Ricardo Rojas bienio 2001/2003). Quien también fuera secretario general de redacción del diario La Razón y coordinador académico de los cursos de capacitación periodística del Instituto Perfil, busca en su tercer libro hacer hablar, describir y conocer a varios de los personajes típicos de la que, a esta altura, deberíamos llamar mitología tanguera.

Pero esto, que ya sería suficiente para muchas historias, no se detiene ahí. La acción de esos personajes no está fijada en la época en que esos tangos fueron escritos. En esta versión muy libre ellos hablan por smartphone o leen diarios on line, en un viaje donde el tiempo cambia, pero los sentimientos y la geografía se mantienen.

En el primer capítulo titulado “María” puede leerse: “Un coro de silbidos le responde al taconeo femenino y provocador que llega de la vereda. Don Jacinto, acodado en el mostrador, apenas levanta la vista, paga su cuenta y sale para el local del partido; quizá vaya a responder por alguna muerte reciente o a recibir la orden de cumplir alguna tarea menor, como organizar un piquete para cortar alguna calle del centro sin que le importen las razones”.

Por aquí desfilan el hombre al que lo abandonó su mujer (el tango “Victoria”, del citado Discepolín), el que una noche se emborracha para no recordar, y muchos más. Recuerdos de una época de oro del tango, pero también, otra cosa: según el autor, una forma del amor porteño que existió, existe y existirá, en un pasado que es un homenaje a los poetas del tango pero también, un presente y una continuidad. Hay una historia pasional con la que comienza y termina la novela, pero hay también otras muchas historias de amores románticos, apasionados y tragicómicos en ella.

Que algunas cuestiones suenen desactualizadas o incluso machistas hacen juego con el género que se homenajea. En "Amorestango", con fondo de Homero Manzi, Le Pera y Horacio Ferrer, sin duda se despliegan los tópicos del tango actualizados pero a la vez, fijos en un tiempo que puede ser el ayer, el hoy y también el futuro. El compendio de una Buenos Aires eterna.

por Demetrio López