¿Quién es el escritor argentino recomendado por The New York Times?

La novela “Trust”, del escritor argentino Hernán Díaz, fue elegida como uno de los libros recomendados del año por el prestigioso diario The New York Times y la revista cultural The New Yorker. Como todos los años, estas dos publicaciones de la “Gran Manzana”, eligieron un breve listado de “lectura esencial” de los autores más interesantes del momento y el autor de “In the Distance” se destacó en la nómina.

La exitosa novela, que todavía no se ha publicado en castellano, es un rompecabezas narrativo sobre el poder y el capitalismo en la ciudad del Empire State, durante la segunda década del Siglo XX. En ese relato, una madre soltera está dispuesta a todo con tal de obtener el cuidado y el afecto de su hija. Hasta ahora se confirmó que "Trust", que en marzo de 2023 será publicada y traducida al español por Anagrama, obtuvo versiones en 25 idiomas con excelente crítica.

“'Trust' descubre los secretos de una fortuna estadounidense a principios del siglo XX, detallando el vertiginoso ascenso de un financiero de Nueva York y los enigmáticos talentos de su esposa. ¿En qué versión de los hechos podemos confiar? El foco de atención de Hernán Díaz en las historias detrás de las historias busca los oscuros mecanismos detrás del capitalismo, así como las figuras no acreditadas detrás de los llamados Grandes Hombres de la historia. Es una búsqueda estimulante”, destaca la sección cultural de The New York Times.

Nacido en Buenos Aires en 1973, Hernán Díaz se crio en Suecia y ha pasado la mayor parte su vida en Estados Unidos, donde se doctoró en filosofía por la Universidad de Nueva York. En la actualidad, el novelista sigue viviendo en la “ciudad que nunca duerme” y alterna su carrera de escritor con la docencia en la Universidad de Columbia y como editor de una revista académica en el Hispanic Institute.

“Es increíble ver a la novela en casi todas las listas de fin de año: más de treinta, entre ellas las del New Yorker, Time y el Washington Post. Pero la lista de los 10 mejores libros del año del New York Times es una suerte de lugar mítico. Es rarísimo estar allí, entre escritores y escritoras que admiro tanto. Una alegría tan inmensa como inesperada”, declaro el escritor a los medios.

El autor, hijo de una psicoanalista y de un cineasta, se exilió a la temprana edad de dos años junto con su familia a Suecia, durante la última dictadura militar argentina. Posteriormente, con la llegada a la democracia, volvió al país, pero la adaptación social siempre le marcó dificultades. Los estudios en New York le valieron la posibilidad de publicar su primer ensayo de teoría literaria sobre el autor de "El Aleph" titulado “Borges: entre la historia y la eternidad” (2012), donde analiza la labor de Jorge Luis Borges como un campeón de disputas literarias que rehizo el canon.

Sin embargo, con su primera novela “In the distance” (publicada en castellano por Impedimenta), dentro del género western, se colocó en el radar de los autores emergentes más renombrados de Norteamérica. En 2018, Hernán Díaz fue uno de los finalistas del premio Pulitzer y del Premio PEN-Faulkner de ficción, con lo que logro que los críticos de todo Estados Unidos se preguntaran: ¿Quién es este argentino?

Este año, los derechos de adaptación lo obtuvo la plataforma de streaming HBO Max. Según información de la cadena, la preproducción del contenido recién comienza y se encuentra en busca de un guionista que adapte el libro. Por ello, al igual que la novela, se estima que el contenido juegue con una mirada feminista sobre la verdad como construcción narrativa y cómo los relatos modifican nuestra percepción de los hechos.

Kate Winslet interpretará a Mildred Pierce, en una historia de riqueza, talento, confianza, traición y manipulación que le pueden valer a la actriz australiana su tercer Emmy después de los de sus dos anteriores colaboraciones con HBO Max. Por otro lado, tanto el autor argentino como la intérprete de “Titanic” son productores ejecutivos de la futura miniserie.