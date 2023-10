Quien es la argentina que ilustró el último libro de Taylor Swift

Taylor Swift es, en la actualidad, una de las artistas más famosa del planeta Tierra: sólo en Instagram tiene 274 millones de seguidores y en Spotify es la segunda más escuchada del mundo, sólo detrás de The Weeknd. Tiene diez discos editados, cinco giras mundiales y miles de tapas de revistas, además de 40 galardones en los American Music Awards.

Pero si todo esto resulta sorprendente, tal vez sea aún más llamativo saber que logró todo eso antes de los cuarenta años. Así es: Taylor tiene apenas 32 y en 2019 fue elegida por la revista Billboard como la “Mujer de la década”. Todos esos datos ayudan a entender la verdadera “swiftiemanía” que se ha desatado desde hace meses en Buenos Aires, ciudad en la que Taylor dará tres recitales en noviembre.

En Argentina, en efecto, las fanáticas de la artista conforman un verdadero ejército que conoce sus letras, canta cada canción en perfecto inglés y que- por sólo citar un dato- cuando las entradas para estos recitales se pusieron a la venta- llegaron a pedir en las redes sociales que sólo se vendieran boletos a las fanáticas locales. ¿Otro dato? Después de los tres días a puro salto y grito en el estadio de River, se calcula que el césped quedará estropeado y justamente por eso nada menos que la Selección Nacional se trasladará a Córdoba para disputar nada menos que las eliminatorias para el Mundial.

Entonces, ¿quién es esta chica que ha hecho que hasta los campeones del mundo acepten jugar en otro lugar? Además de todo lo que ya se contó, es una cantante de fama internacional que hasta cuenta con una “swiftipedia” en español y cuyo último libro fue ilustrado, cómo no, por una argentina.

Ilustracion de Taylor de su album Folklore (Azul Portillo)

La bóveda de Taylor

El libro se llama Taylor from the Vault (algo así como Taylor desde la Bóveda) pero el título no tiene nada de macabro. En realidad la expresión “desde la bóveda” se refiere a todo ese material musical (versiones de canciones o directamente temas que nunca vieron la luz) y que ella recupera en este volumen. Pero además de música y letras en este libro hay muchas frases suyas, ilustraciones de momentos icónicos de su carrera y, básicamente, todos esos detalles y anécdotas que fascinan a sus admiradoras.

Esta será la primera vez que la artista se presente en Latinoamérica y el fandom está enloquecido. Es por eso que la editorial Penguin decidió editar este libro que muchos ya definen como un “libro souvenir”, una publicación llena de recuerdos y de guiños al público que la adora desde hace años.

Taylor con el iconico vestido de su album Lover.(Azul Portillo)

La ilustradora argentina de Taylor from the Vault es marplatense, se llama Azul Portillo y egresó de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo llegó a dibujar a Taylor y reproducir completo el vestuario de todas sus eras? Azul lo cuenta al detalle en su propio Instagram (@azulportillo) y dice que el pedido le llegó en junio de este año. “Me pidieron seis ilustraciones para el interior y una para la tapa. Tuve dos meses para completar el proyecto. Para la tapa me pidieron que dibuje a Taylor dando un show bajo la lluvia y que el fondo sea azul y se vean luces de celulares. Me gustó que a través de líneas simples pude lograr el efecto de pelo mojado y una linda expresión en la cara de ella” son algunas de las frases que dijo en un video que publicó en su cuenta, la cual tiene más de 45 mil seguidores.

La obra fue dibujada entera en una tablet y el resultado no podría ser mejor. Las fanáticas quedaron encantadas porque además de retratos super originales de su estrella favorita, el libro viene a un precio más que amigable: entre 6 y 7 mil pesos.

Azul, además de sus dibujos en este libro, ilustró varios más y cuenta con una gran cantidad de trabajos publicados en su página web, https://azulportillo.com/ en donde muestra y vende sus obras. Ella se define como una ilustradora freelance, es decir, una persona que trabaja de manera autónoma, creando con total libertad. En julio de 2022 retrato a Quino, el legendario creador de Mafalda para el doodle conmemorativo que hizo Google en homenaje por su nacimiento.

Los días 9,10 y 11 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires será testigo de shows que como este libro y su ilustradora, quedarán en el recuerdo de miles de fanáticos de Taylor en el país.