Premio Nobel: 7 libros esenciales para disfrutar a Jon Fosse

La Academia Sueca concedió el Premio Nobel de Literatura 2023 al escritor noruego Jon Fosse, cuyas obras figuran entre las más representadas de todos los dramaturgos contemporáneos en Europa. “Por sus innovadoras obras de teatro y prosa, que dan voz a lo indecible”, justificó el exigente jurado que designó al autor escandinavo como nominado al galardón.

“Jon Fosse es hoy uno de los dramaturgos más representados del mundo y cada vez más reconocido por su prosa. La condición humana es el tema central de la obra de Fosse, independientemente del género”, afirmó Anders Olsson, presidente del comité del Nobel de Literatura. Además de la medalla de oro y el diploma, el ganador del premio obtiene 11 millones de coronas suecas, equivalente a un millón de dólares, procedente del legado de Alfred Nobel.

A través de un comunicado difundido por su editorial, el escritor, nacido el 29 de septiembre de 1959 en la ciudad de Haugesund, declaró: “Estoy abrumado y agradecido. Lo veo como un premio a la literatura que ante todo aspira a ser literatura, sin otras consideraciones”. Con este reconocimiento, Fosse es el cuarto escritor noruego que consigue el Nobel, después de Bjørnstjerne Bjørnson (1903), Knut Hamsun (1920) y Sigrid Undset (1928).

Algunas de las obras destacadas de Jon Fosse describen su estilo único, que combina la prosa poética y la exploración profunda de la psicología humana, que ha ganado reconocimiento internacional. Leer sus obras es una oportunidad para sumergirse en una experiencia literaria rica y reflexiva. Para descubrir su obra,diversos especialistas coinciden en sugerir siete de sus libros más destacados.

"Melancolía I" (Melancholy I): Esta obra es la primera de una serie de novelas que exploran la vida de un hombre solitario en un pueblo costero noruego. Fosse utiliza su prosa minimalista y poética para profundizar en la psicología de su personaje principal y explorar temas de soledad y aislamiento.

"Melancolía II" (Melancholy II): Continuando la historia del protagonista de "Melancolía I", esta novela ofrece una visión aún más profunda de sus pensamientos y emociones mientras lucha por encontrar significado en su vida solitaria.

"Niño y animal" (Child and Animal): Esta novela corta sigue la relación entre un niño y su perro mientras exploran juntos el mundo que los rodea. Fosse aborda temas de inocencia y conexión en esta obra conmovedora.

"La muerte y la niña" (Death and the Maiden): Esta obra de teatro se centra en un encuentro inesperado entre una mujer y un hombre que puede haber sido su torturador durante la dictadura militar en un país no especificado. La obra plantea preguntas profundas sobre el perdón y la reconciliación.

"Sueño profundo" (A Deep Sleep): En esta obra, Fosse presenta una narrativa fragmentada que sigue los pensamientos de un hombre mientras lucha por conciliar el sueño. La obra juega con la idea de la conciencia y la ensoñación.

"La trilogía de los pasillos" (The Trilogy of the Corridor): Esta trilogía de novelas ("El otro nombre", "La luz" y "El último nombre") es una exploración de la vida de un hombre llamado Asle. Fosse utiliza su estilo característico para sumergir al lector en la mente de Asle mientras reflexiona sobre la vida, la muerte y el arte.

"Las noches de Boris" (Boris's Book): En esta novela, Fosse crea un monólogo interior que sigue los pensamientos de Boris, un hombre que está experimentando una profunda crisis existencial. La obra es un estudio de carácter fascinante y una meditación sobre la mortalidad.