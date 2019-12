Quién es Patti Smith, la música y escritora que se juntó con Alberto Fernández

Durante la mañana del día de hoy, el presidente electo Alberto Fernández subió una serie de historias a su cuenta de Instagram en donde comentó el encuentro que tuvo con la música y escritora Patti Smith. La artista de 72 años se presentó ayer en el Luna Park ante cinco mil personas junto a su banda "The Horses" y, además de repasar su carrera que incluye varios temas icónicos del punk, también dejó en clara su postura política.

Eso no es algo nuevo: el pasado 18 de noviembre se presentó en Santiago de Chile y no tuvo miedo de instar a los jóvenes que se movilizan a que "sean fuertes, y no se rindan". Antes de pisar tierra chilena, la también poeta había escrito sobre la situación del país trasandino: “Este es/ el reino del coraje/ el reino de la convicción/ el reino de la unidad./ Un millón de gente/ en Santiago, Chile./ Demandando igualdad./ Demandando responsabilidad del gobierno./ Demandando por un Chile/ tan unido como ellos,/ tomándose las calles./ Este es el reino/ de los ciudadanos activistas,/que están siendo vistos/ y escuchados globalmente/ Mostrándonos a todos cómo/ el pueblo tiene el poder”.

Luego, en Montevideo, instó al público de la capital uruguaya a vivir en libertad, mensaje que repitió anoche en el mítico estadio porteño. Durante el show de ayer, la artista se presentó con una wiphala -bandera representativa de los pueblos originarios- en su muñeca como señal de crítica al golpe de Estado en Bolivia y un pañuelo verde en su bolsillo como símbolo de apoyo a la lucha por el aborto legal en Argentina.

Smith saltó a la fama en pleno auge de la música punk en 1975, junto a su álbum debut "Horses", Con su obra, le otorgó nuevos elementos a la corriente musical y cultural a la que pertenecía, como es el caso de la perspectiva de género y una sensibilidad especial, la cual se puede ver a lo largo de sus libros de no ficción y poesía. A poco de cumplir 73 años, es una artista de culto que conquista al gran público, algo que no es fácil de conseguir, así como una reconocida activista por los derechos civiles y el cambio climático.

Encuentro y guiño setentista. Smith fue recibida por Fernández en su oficina en donde también se encontraba Santiago Cafiero, uno de los referentes económicos del equipo del presidente electo. Mediante su cuenta de Instagram, el futuro mandatario señaló que la artista le manifestó tanto "su preocupación por el cambio climático" como por "el futuro de los jóvenes del mundo".

Mirá el video:

En esa misma dirección, Fernández señaló que "Patti tiene una visión muy clara sobre la unidad que debemos construir en América Latina para afrontar los desafíos del presente y sobre la importancia de hablar con los jóvenes, que se levantan en el mundo y reclaman ser reconocidos", en relación a los conflictos sociales que se viven en la región. Además, Smitth dejó en claro su postura contraria a Donald Trump al afirmar que "mi presidente no tiene mi libro"

Este no es el primer guiño a la cultura rockera que hace Fernández: manifiesto admirador de Lito Nebbia y Luis Alberto Spinetta, la música formó parte importante de su campaña presidencial. En reiteradas ocasiones se dejó ver con una guitarra tocando en público, incluso en entrevistas televisivas. Tal como contó NOTICIAS, Fernández solía salir de estudiar de la Facultad de Derecho con la guitarra al hombro para tocar en pubs algunas de sus canciones a cambio cervezas. Sin ir más lejos, su bigote es en honor a Nebbia, quien fuera su maestro de guitarra.

En una de sus composiciones, llamada "Cuentan", Fernández canta: "Cuentan que en las fronteras de un país que no conozco/los periódicos no exhiben los despojos". El estribillo de la canción que data de 1983 repite: "Cuentan que hay marionetas enredadas en sus hilos/ que se anudan a este mundo por sus hijos".

Escuchá la canción: