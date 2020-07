Tres cartas de Manuel Puig

Manuel Puig vivió la mayor parte de su vida fuera de la Argentina. En su primera primera juventud; para formarse como cineasta, su vocación original. Y más tarde, en 1973, cuando la amenaza de la Triple A lo convenció de dejar definitivamente el país. Por tanto, una vasta correpondencia privada puede considerarse una zona fundamental de sus escritos. En el año 2006, Editorial Entropía publicó una edición de esa correspondencia en dos tomos, con el título “Querida familia”. El primer tomo abarca el período de 1956 a 1962 y corresponde a las cartas escritas desde Europa. El segundo registra el período entre 1963 a 1983, cuando vivió en Nueva York.

Aquí seleccionamos tres cartas que escribió en momentos importantes de su vida en relación a sus obras.

Empieza a escribir “La traición de Rita Hayworth”

Roma, miércoles 25 de abril

Querida familia:

El viernes tuve carta, me alegro mucho del Club de Carlitos y de que se esté desarrollando. Espero que para Semana Santa hayan estado tranquilos, me imagino lo violento que será parar los trentones*! Pero no hay otro modo de arreglar las cosas. Mamá, como me vino una ola de optimismo en cuanto a plata porque creo que haré muchísimos subtítulos en mayo y parece que las dos vistas se harán (Girosi y Faccenna, a una tendré que renunciar) me largué a comprar cosas y te compré un vestido de lana regalo no a cargo, gran ocasión por fin de temporada. Espero poder mandártelo con Peruzzi que pasó por Roma y volverá en mayo para volver enseguida a Buenos Aires. Yo quería que llegase de sorpresa, pero te lo digo por las dudas te compres otro ahora. Es gris de dos piezas y blusa abajo. Ruego que te guste y te quede bien. La pollera me dijeron las muchachas que la podés modificar recta si querés. Espero que en la próxima carta me digas qué es lo que quieren papá y Carli. No sé tampoco qué peso me podrá llevar Peruzzi, en último caso se llevaría el resto el Conejo Cogo. Yo me compré un pullover sin mangas y una corbata y le eché el ojo a una robe de verano, un sobretodo negro, un pantalón de verano y un saco sport!!!!!! Me harían falta millones de liras. Con que hiciera una película ya estaría arreglado todo. Aunque parezca joda todavía no me han llamado para la faz final de la visa a USA, es cosa de locos. Fui al estreno de "L'eclisse" la última de Antonioni, no me gustó nada, es una lata que no termina nunca, se pasó de hermético. Lo peor es que ésta le deschava películas anteriores donde uno creía que él prefería sugerir las cosas en vez de decirlas, y sugerirlas apenas. Pero ahora estoy convencido de que esos contenidos que se le adjudicaban simplemente no existían. Antonioni no decía las cosas porque no tenía nada que decir, fuera de esa atmósfera que sabe crear no hay nada. La Vitti está un poco mejor que en las anteriores y Alain Delon muy avivado. Esta lapicera desgraciada se ha empacado. En estos días llegará la Chuchi, no veo el momento de verla. Mañana espero carta, traerá también noticias de Marilé.

Viernes 27

Hoy día de rabietas generales, llegó carta con la noticia de que no tenían carta mía desde hacía dos semanas. Yo escribí todas las semanas y mandé también a Bulnes una carta para Parrilla porque perdí la dirección ¿será posible que se hayan extraviado tres cartas? Espero que lleguen aunque tarde. Otra rabieta es que Faccenna no vuelve hasta el 2 y Girosi sigue en París (fue a contratar actores) y yo no aguanto más sin saber qué es lo que va a pasar. Si me hubiesen concretado algo me largaba a hacer compras. Tengo vistas unas maravillas bárbaras. Otra cosa que me dio rabia es que no llegó mi carta en la que preguntaba qué le gustaría a papá para este invierno, si se confirma lo de la guita me largaré a gastar. Es un tormento tener que dejar esa plata del depósito USA sin tocar por el momento. Veo que no hago más que quejarme, cuando debería estar muy contento... porque estoy escribiendo algo que puede resultar muy importante para mí. No quería contarlo pero no aguanto más: resulta que me vinieron unas ganas bárbaras de empezar el argumento de Villegas y antes de empezar la corrección del anterior me largué. Bueno, empecé a hacer una especie de bosquejo de los personajes antes de empezar el guión propiamente dicho y me entusiasmé y seguí... y está creciendo día a día... y puede salir una especie de novela ¿? No sé qué pasará, pero la gente que vio los primeros cinco capítulos pegó saltos de entusiasmo, lo que nunca me había pasado con los argumentos ¿¿¿¿???? En el peor de los casos me servirá como ejercicio para centrar los personajes del guión posterior. Bueno, ya no aguantaba más sin contarlo. Tanti baci e saluti. Ya hablé con la hermana de Chuchi.

Besos

Coco

La oferta de llevar “Pubis angelical” al cine

Río, miércoles 18 noviembre 81

Querida familia:

Aquí estoy con... gripe!!! Tanto que soñaba con el regreso a Río y pasarla un poco tranquilo. Bueno, resulta que el jueves pasado me pidieron tanto que fuese a la Feria del Libro de Porto Alegre que acepté, una hora y cincuenta minutos de vuelo. Fui el miércoles a la noche y volví el jueves tarde a la noche, grabé programas de TV, conferencia de prensa, y firma de libros. Viernes fui a la playa con llovizna y eso me hizo mal. No tengo fiebre pero ya van cuatro días de dolor de garganta que pasó y se hizo resfrío y así esas vueltas. En fin. Lo primero que resolví en esta vuelta ha sido la traducción italiana de “Maldición”. Morino me mandó el último tercio el día antes de salir de viaje así que estuvieron las hojas durmiendo aquí todo este tiempo, pero ayer ya le despaché todo, así que otra menos. Ya me escribió Gallimard que la toman y también de Random House ya mandaron el cheque, sale en N. York en junio. Otra cosa que me encontré para revisar ha sido un pedazo de la araña teatral en inglés. Así que no tengo para quejarme de falta de trabajo, siempre un desborde. Bueno, ahora viene la novedad, hoy me llamó por segunda vez Raúl de la Torre, quieren hacer “Pubis” con Graciela Borges. Yo le dije que sí, más que nada para mantener un contacto con el país. Es poco dinero y no creo en las posibilidades cinematográficas de la novela pero no me voy a calentar mucho la cabeza pensando porque se me ocurre que cuando proponga el proyecto se lo van a rechazar. A mí me cayó bien que este hombre se arriesgara de ese modo, en fin, ya veremos. Yo quería ponerme a trabajar en una idea nueva para teatro que tengo, pero si esto de “Pubis” sale tendré que ponerme a trabajar en el guión antes que nada.

Jueves 19

Voy a la feria y echo la carta, el lunes escribo de nuevo, espero recibir carta de Charcas hoy, están llegando bastante rápido. Las plantas bien, como ha llovido tanto está todo muy verde, pero se jodió la playa, y ahora la gripe... unos días más.

Cariños y besos

Coco

Sobre la adaptación cinematográfica de “El beso de la mujer araña”

Sigue lloviendo puntualmente todos los días!!!!!

Río, martes 27 setiembre 83

Querida familia:

Aquí estoy en una semana brava de movimiento, porque ya estuve en San Pablo para la grabación de un programa larguísimo, de una hora , son intelectuales de S. Pablo a los que les han filmado preguntas que yo tengo que contestar, fue muy lindo. Después hicimos otro más corto y después fui a lo de Babenco!!! para arreglar las cosas. Están quedando bastante bien, me pagan en N. York en vez de acá y así se ahorra un horror de impuestos. Me pagan en tres cuotas, pero todas documentadas. Lo mejor es que llegó el co-productor de Los Angeles y me parece que se dio cuenta de todas las macanas que el Babenco estaba haciendo con el guión. Bueno, la cuestión es que vuelvo mañana para quedarme dos días y volver a poner en el guión todo lo que habían sacado, un trabajo de locos pero la cuestión es salvar este naufragio casi seguro. Ojalá con “Pubis” hubiese aparecido alguien que lo llevase a tocar tierra a de la Torre, que está haciendo papelones con la película en festivales. No tuve ninguna noticia pero creo que no gustará en ninguna parte. Bueno, así que esto va en buenas vías de arreglo. Y la platita va a entrar me parece. Empieza la filmación el día 10 y me regalan un pasaje a N.Y. que les sobró de una cuestión de canje que hicieron de publicidad y aprovecho para ir el 17 de octubre más o menos unos pocos días para revisar la traducción de “Sangre de amor...” con el editor de Random House. Todo muy bien encajado de tiempo, porque así vuelvo y me quedo un poco tranquilo hasta el 15 de noviembre más o menos que viajo a Europa. Lo llamé por teléfono a Mario y lo encontré muy calmo, parece que viene a Buenos Aires, pero más adelante, siempre con la misma indecisión.

Yo realmente estoy contentísimo con la manera en que surgieron estos viajes gratis. El de N.Y. además me permite ver ese aparato de tres sistemas, para los cassettes europeos y los de aquí, una maravilla, si puedo me lo traigo, junto con el televisor especial. Tendré que arreglar lo de la coima en la aduana, pero parece que eso es fácil. Así la máquina de Roma queda allá, grabando indefinidamente. Así que ya con el nuevo aparato instalado y después con las películas que me traeré de Europa habrá para siglos , ya no digo años ni meses, es tal la cantidad que no vamos a saber por cuál empezar. Me da risa pensar que la Malisita decía que le daba lástima sacar el Betamax, cuando tenga para ver “The Kiss”, la última muda de Greta, y carradas de otras, como “El séptimo cielo”, y todas las italianas, ahí no le va a quedar tiempo de acordarse del Beta. Aunque seguirán llegando en Beta también, pero hay que ver que el repertorio de México se va a ir agotando, si no compran nuevas por la crisis, así que el VHS salvará la situación. ¿Qué más? De veras estoy muy contento con el modo en que surgieron ambos viajes, ojalá se puedan cumplir bien, porque caen justo en época en que ustedes no están y el 15 de diciembre ya está todo “desbratado”.

El picor disminuyendo pero muy paulatinamente, sigo tomando las pastillas, un día me olvidé y me vino un picor bárbaro, así que está ahí latente.

Bueno, mil cariños y besos Coco

Gentileza Familia Puig / Editorial Entropía.