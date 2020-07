Fellini, Wong Kar-wai y Godard serán homenajeados en Cannes 2020

La organización del Festival de Cannes ha anunciado la selección de largometrajes a los que rendirá tributo en su categoría Cannes Classics. Obras de Wong Kar-wai, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni o Jean-Luc Godard están entre las seleccionadas. Los títulos elegidos tendrán proyecciones especiales en el Festival Lumière de Lyon, que tiene programado celebrarse entre el 10 y el 18 de octubre, y en los Encuentros Cinematográficos de Cannes, que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de noviembre.

Un total 25 películas y 7 documentales son los que formarán parte de esta cuidada selección, que se compone de títulos recientemente restaurados, así como también de cintas documentales relacionadas con la importancia del séptimo arte. Este anuncio llega mes y medio después de que se hiciese pública la lista de filmes que hubieran formado parte de las diferentes secciones oficiales de la 73ª edición del Festival de Cannes, cuya celebración presencial se canceló debido a la pandemia del coronavirus.

La selección está encabezada por “Con ánimo de amar” (In the Mood for Love) (2000), de Wong Kar-wai, que este año celebra su 20º aniversario y tenía previsto una proyección especial de la versión restaurada en el certamen que no pudo celebrarse en mayo. En esta selección también se encuentran las versiones restauradas de “Sin aliento” (1960), de Godard, y “La aventura” (1960), de Antonioni, con las que se homenajea el 60º aniversario de su paso por la Croisette.

Así pues, también habrá una selección de títulos dirigidos por Federico Fellini, como “La Strada” (1956) o “Luces de Varieté” (1950), con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento este año.

Por otro lado, la Martin Scorsese's The Film Foundation, cuyo objetivo es la preservación del patrimonio cinematográfico en todo el mundo, celebra su 30º aniversario dentro del marco Cannes Classics, con el que aprovecharán para proyectar “Accattone” (1961), de Pier Paolo Pasolini, y “El juego del ajedrez del viento” (1976), icónico filme iraní de Mohammad Reza Aslani, que se creía perdido y que ha sido restaurado.

Entre otras seleccionadas estarán “Friendship's Death” (1987), dirigida por Peter Wollen y que supuso el primer papel protagonista de Tilda Swinton en la gran pantalla; así como también documentales enfocados en la vida y obra de Wim Wenders, Charles Chaplin, Bruce Lee o Jim Belushi. Varios de estos títulos tendrán reestreno en salas, así como lanzamientos de ediciones especial en DVD, Blu-ray o en plataformas bajo demanda.

Pese que este año no habrá alfombra roja en la Croisette, la organización dirigida por Thierry Frémaux no ha querido renunciar a la selección de títulos de Cannes Classics, categoría en la que se exhiben títulos que hayan pasado por el festival, así como también filmes de reconocido prestigio a los que se les quiere rendir tributo.

Esta es la selección completa:

PROGRAMA 2020:

· 'Con ánimo de amar (In the Mood for Love)' (2000), de Wong Kar-wai

· 'Friendship's Death' (1987), de Peter Wollen

· 'La permission' (1968), de Melvin Van Peebles

· 'La lluvia de julio' (1966), de Marlen Khutsiev

· 'Quand les femmes ont pris la colère' (1977), de Soazig Chappedelaine y René Vautier

· '¿Quieres ser el amante de mi mujer?' (1977), de Bertrand Blier

· 'Hester Street' (1973), de Joan Micklin Silver

· 'Línea no regular' (1980), de Slobodan Sijan

· 'Prae dum (Black Silk)' (1961), de R.D. Pestonji

· 'Zhu Fu (New Year Sacrifice)' (1956), de Hu Sang

· 'Feldobott kö (The Upthrown Stone)' (1968), de Sándor Sára

· 'Nieve' (1981), de Juliet Berto y Jean-Henri Roger

· 'Bambaru Avith (The Wasps Are Here)' (1978), de Darmasena Pathiraja

· 'Bayan Ko: My Own Country' (1984), de Lino Brocka

· 'La poupée' (1962), de Jacques Baratier

· 'El sanatorio de la clepsidra' (1973), de Wojciech Has

· 'L'Amérique insolite' (1959), de François Reichenbach

· 'El noveno círculo' (1960), de France Stiglic

· 'Cassius, el grande' (1974), de William Klein

SELECCIÓN MARTIN SCORSESE'S FILM FOUNDATION

· 'Accattone' (1961), de Pier Paolo Pasolini

· 'El juego del ajedrez del viento' (1976), de Mohammad Reza Aslani

CENTENARIO FELLINI

· 'La Strada' (1956), de Federico Fellini

· 'Luces de Varieté' (1950), de Federico Fellini y Alberto Lattuada

· 'Fellini degli Spiriti' (2020), de Selma Dell'Olio

ESPECIAL 60 ANIVERSARIO

· 'Sin aliento' (1960), de Jean-Luc Godard

· 'La aventura' (1960), de Michelangelo Antonioni

DOCUMENTALES 2020

· 'Wim Wenders, Desperado' (2020), de Eric Friedler y Andreas Frege

· 'Alida' (2020), de Mimmo Verdesca

· 'Charlie Chaplin, le génie de la liberté' (2020), de François Aymé e Yves Jeuland

· 'Be Water' (2020), de Bao Nguyen

· 'Belushi' (2020), de R.J. Cutler

· 'Antena da raça' (2020), de Luís Abramo y Paloma Rocha

