VIDEO: Banksy en cuarentena

La última aparición de Banksy quedó registrada en un video que subió a su cuenta de Instagram hace pocas horas. En él, vuelve a uno de sus territorios favoritos, el metro de Londres, y a las imágenes que mejor lo caracterizan: las ratas, que en este caso, interactúan con barbijos celestes en los diferentes graffitis. Ataviado como un fumigador, aplicó sus plantillas sobre las paredes de los vagones, para sorpresa de algunos pasajeros. Dejó su firma sobre fondo blanco y una leyenda en las puertas: “I Get Knocked Down. But I Get Up Again” (Me tiran, pero me levanto otra vez). La frase es la letra del estribillo de una canción que suena al final del video. “Tubthumping”, del grupo inglés Chumbawamba. En el posteo, además, consignó la frase “If you don't mask, you don't get” (si no te enmascaras, no lo logras). En ella hace alusión a los barbijos (“mask” en inglés) y a las máscaras con las que hace sus dibujos.

Bansky en acción:

Pero fiel a su estilo, Banksy siempre comenta la situación del contexto social en el mundo entero, con obras que dialogan con las crisis sociales del momento, por ejemplo, la situación de los migrantes en Europa.

No fue raro, entonces, que estuviera presente con sus trabajos a lo largo de la pandemia.

El 15 de abril mostró ratas plasmadas en los artefactos y paredes de su baño con la frase “Mi mujer odia cuando trabajo en casa”.

El 6 de mayo transformó a una enfermera en superhéroe, en las manos de un chico, en plena crisis del coronavirus en Inglaterra. La obra fue pintada en un muro del hospital de Southampton para ser subastada con el objetivo de recaudar fondos. ¿Su título? “Game Changer”(Cambiar el juego).

El 6 de junio se unió al “Black Lives Matter” con un mural cuya imagen difundió en las redes sociales junto a un mensaje que decía: “Primero pensé que debía callarme la boca y escuchar a la gente negra sobre este asunto. Pero, ¿por qué haría eso? No es su problema, es el mío. El sistema le falla a la gente negra. El sistema blanco”.

El posteo del 9 de junio se metió en el debate de las estatuas, a propósito del derribamiento del monumento de Edward Colston, traficante de esclavos, en su ciudad, Bristol.

Como la figura había sido arrastrada al mar, Banksy propuso una idea que conformara tanto a los que querían que volviera a su lugar, como a los que la habían quitado. “Lo sacamos del agua, lo ponemos de nuevo en su pedestal, pasamos un cable alrededor de su cuello y encargamos algunas estatuas de bronce de los que protestaron, en el acto de derribar el monumento. Todos contentos y un día famoso conmemorado”.

Sea lo que fuere lo que el enigmático artista inglés invente, todo el mundo disfruta con el resultado.