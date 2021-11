Un festival para experimentar todas las formas del arte actual

Esta vez, la cita es en el icónico edificio del ex Tiro Federal, que reabre sus puertas. En el marco de su arquitectura racionalista, la segunda edición de Artground, el festival de arte, música y gastronomía de Chandon; tendrá lugar este fin de semana y el próximo, del jueves 2 al sábado 4 de diciembre. Este año, la consigna es “Cambiá la mirada” y cuenta con la curaduría de Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi. “Nos interesa el diálogo fluido entre las distintas artes y prácticas en lugar de trabajar de manera estanca para una u otra disciplina”, describen. El resultado es un festival de estímulos que invitan a explorar y compartir el arte de una forma lúdica y disruptiva. Y es que la convocatoria se abrió no solo a las artes visuales, si no también a las “expandidas”: la danza contemporánea, el teatro, la perfomance, la literatura. “Queremos que le interese a un público más allá del nicho de la cultura”, expresa Álvarez.

La necesidad de reencontrarse

La primera edición de esta experiencia fue en 2018. Le sucedió una pausa larga, extendida por la pandemia. Por eso, uno de los focos de este año fue propiciar el reencuentro. “Con el propio cuerpo a través de la danza o los recorridos, con el cuerpo y la creatividad a través de acciones participativas, con el humor y la celebración, con la naturaleza y la reflexión acerca de la ecología”, apuntan los curadores.

Esto se hace presente en obras como la de Romina Orazi, que presenta “Alud” en la planta baja del edificio. De grandes proporciones, su instalación se compone de tierra y semillas que germinaron césped, un sistema con vida propia que continúa creciendo a pesar de estar en el interior, invadiendo la arquitectura humana.

También Manuel Ameztoy interactúa con el espacio con su obra “Palmar”, una escultura blanda de más de 40 metros de largo que encontró su sector ideal en un pasillo, y que compone lo que García Wehbi denomina “monumentalismo efímero”, porque está hecha de tela calada muy liviana. Inspirada en los palmares de Entre Ríos, ofrece un efecto de duplicación que asemeja una voluntad de infinito.

Y en este reencuentro con el espacio fueron varios artistas los que crearon obras “site specific”, es decir, pensadas específicamente para dicho ambiente. La iluminadora y arquitecta Agnese Lozupone propone “Variaciones lumínicas mutantes”, una instalación sobre un damero de claraboyas translúcidas en el que genera diferentes combinaciones de colores, luces y tiempos para construir un relato visual.

En tanto, Victoria Boulay propone la obra “Poema sin título”, en la que son los espectadores los encargados de finalizarla, escribiendo sobre un panel de 9 metros de largo y creando una obra visual con las palabras.

Y si de interacción se trata, Belén Parra se propone sorprender con “El pelo al huevo”, una performance en la que seis jóvenes enmascarados recorrerán todo el predio exhibiendo particulares atuendos y coloridas cabelleras que ofician de máscaras hechas de lana multicolor. “Para nosotros era importante volver a reconocer al otro como una figura presente y no virtual”, explica la dupla curadora.

Otros artistas que se presentarán en esta edición serán Leando Ibarra, con dos proyecciones simultáneas bajo el nombre “Atlas”; Aymará Abramovich con la obra de teatro “Elvis en loop”, donde se realiza un concurso de dobles de Presley; Celina Saubidet con “Crisálidas”, organismos que crecen fusionados en un ecosistema; Martín Ron y una intervención de un mural en vivo; y el Programa de Danza y Música de Mayra Bonard, Agustina Sario, Carla Di Grazia, Carla Rímola, Ayelén Clavin, DJ Maus y Carla Crespo, con solos musicalizados por la DJ.

La experiencia se completa con un “line up” de música en vivo de bandas emergentes y otras consagradas, así como DJs, entre los que se cuentan Otto Bunge, Peter Etcheverry, Silvestre y la Naranja, La Femme D’Argent y Potra. La pata gastronómica estará a cargo de Mona Gallosi y Germán Sitz, chef detrás de Niño Gordo. Porque el arte siempre se disfruta mejor con una copa y algo rico en mano.