VIDEO: cómo usar a Maradona en una publicidad sin pagar derechos de marcas

Coincidiendo con el inicio de la Copa América, que ya se disputa en Brasil -y no en Argentina y Colombia como estaba previsto, a causa de la pandemia-, Quilmes presentó su spot publicitario que alude a Diego Maradona sin nombrarlo.

En las imágenes puede verse un supuesto encuentro entre Brasil y Argentina en el que la pelota inexplicablemente sortea jugadores vistiendo la verdeamarela para ingresar solita al arco de los rivales argentinos como por arte de magia.

La publicidad remata con una frase: "Si hizo lo que hizo en la cancha, imaginate desde el cielo", en alusión al Diez. "Nos consultaron hace meses por esta publicidad, pero finalmente la gestión quedó en nada", reconocen en la órbita del abogado Matías Morla, quien posee las marcas vinculadas a Maradona.

Pero las posibles disputas con herederos habrían asustado a la cervecería que prefirió resolverlo con creatividad: no nombran a Maradona, ni a la Selección, de quien ya no son sponsor, y tampoco al torneo. Usaron una camiseta azul y no la tradicional celeste y blanca, y filmaron de noche para matizar con oscuridad esas carencias.

Los publicistas explican que si bien la marca no es sponsor oficial de la Selección Nacional, sus homenajes son un clásico antes de cada competencia. Y en esta oportunidad, el homenaje es doble, ya que reconoce la pasión por el fútbol de los argentinos con música de Astor Piazzolla, en el centenario de su nacimiento.

"Tiro libre" es el título de la pieza publicitaria en la que suena Adiós Nonino, y cierra con una clara referencia a Diego Armando Maradona, proponiendo que “la mejor jugada de todas es creer más que nunca”.

por R.N.