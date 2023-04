El mensaje viral de Rafa Nadal y el posible retiro

“Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido semanas y unos meses difíciles. Como sabeis me hice una lesión importante en Australia, en el PSOAS”, con estas palabras comienza el video de Rafael Nadal, frente a cámara, refiriéndose a la lesión que lo tiene a maltraer desde inicio del año.

El tenista mallorquín es considerado una figura legendaria del deporte blanco. Un puesto que se distingue aún más tras el retiro de los estadios del suizo Roger Federer ocurrido el año pasado. “Con 36 años y medio sé que estoy en la recta final de mi carrera, pero no me lo planteo. Para nada mi emoción era por eso, era simplemente el momento y la persona que se retiraba y la admiración hacia Federer”, afirmó Nadal en ese momento.

“En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de periodo de recuperación. Vamos por la catorce y la realidad que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido las indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que nos dijeron. Nos encontramos en una situación que es difícil, están pasando las semanas, y tenía la ilusión de jugar en torneos que son los más importantes de mi carrera, como lo son Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros”, señaló el tenista, frente a cámara, en primer plano.

“La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Estaba entrenando, pero hace unos días hemos decidido cambiar de rumbo y hacer otro tratamiento para que las cosas mejoren. Es la situación actual. Quiero mandarles un saludo a todo el público de España. No queda más que intentar con la actitud adecuada durante todo este tiempo e intentar darme la oportunidad de competir durante uno de estos torneos que queda en la temporada”, concluyó “El Matador”.

El deportista ibérico es poseedor de un total de veintidós trofeos Grand Slam, dos Abiertos de Australia, catorce Roland Garros, dos Wimbledon, cuatro Abiertos de Estados Unidos, mientras que su mítico archirrival suizo ganó veinte copas, seis Abiertos de Australia, un Roland Garros, ocho Wimbledon, cinco Abiertos de Estados Unidos. Un ciclo deportivo que el tenis recordara a lo largo de las décadas.

