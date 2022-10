★★★ Una mujer agraciada con poca suerte con los hombres consigue, gracias a una pareja amiga, un novio que parece decente. No lo es y la pareja “presentadora” empieza a investigar al partido, mientras, además, reencuentra chispa perdida. Hay algo -hay mucho, en realidad- de vaudeville en esta ficción que tiene muy buenos momentos y personajes simpáticos (que viven, como corresponde al género, en un universo igualmente ficcional, donde lo que cuentan son sus acciones y reacciones) . También algo de la picaresca, aunque matizada con algo que podríamos llamar “realismo psicológico”, eso de que todo lo que sucede tiene alguna razón de ser y puede ser comprendido por otros. No es una crítica, sino una descripción. En todo caso, el problema de Miénteme es que suele caer en resoluciones a reglamento y en el efecto fácil. No siempre, pero sí bastante.

