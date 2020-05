Morir en Madrid

**** Esta es una obra excepcional. Por cierto, solemos usar “excepcional” como elogio, y no por lo que auténticamente significa: que resulte una excepción a una regla. Aquí Rossif toma material de archivo de la Guerra Civil Española, textos, elementos estéticos y demás, no para recrear sino para mostrarnos esa tragedia y sus consecuencias. Es interesante y excepcional –otra vez la palabra– porque es de los primeros documentales que toman el material de base para reinterpretarlo, para reconstruir no solo los hechos sino el contexto y el ambiente. Es decir, se trata de un ejemplo de lo que hoy solemos llamar “documental de creación”, algo que se ha convertido en una forma en sí misma. Gran película para entender, de paso, un momento clave de la historia contemporánea.

Galería de imágenes