¿A cuánto cotizará el dólar tras las elecciones?

“La responsabilidad es, en todos los casos, buscar una transición ordenada que se puede hacer. Nosotros no vamos a devaluar porque gane Milei, o lo que sea. No, ya fijamos una estrategia que en el fondo tiene que ver con seguir con el dólar a 350 hasta el 15 de noviembre y después crawling peg del 3%, que diría, como línea general, como recomendación a quien sea, le diría no nos vayamos de ahí hasta que no conseguimos dólares para hacer otra cosa. Si no tenés dólares, todo lo que hagas, cualquier devaluación que hagas, cualquier otra cosa que hagas, tenés altos riesgos”, detalló Gabriel Rubinstein, la mano derecha de Sergio Massa, en una entrevista con Jorge Fontevecchia.

El viceministro de Economía fue contundente en los números y en cierta medida anticipó las estimaciones del gobierno, en cuanto a la cotización del dólar oficial, una vez finalizadas las elecciones nacionales previstas y conociéndose los resultados de la contienda. “Esa es la idea. Si me decís que ganó Milei y quiere hacer otra cosa, y es el nuevo gobierno y seguramente es una negociación para ver qué se hace y qué no se hace cuando ya ganó y faltan dos meses, un mes, lo que sea”, recalcó Rubinstein hace unos días en “Periodismo Puro”.

Sin embargo, el dólar libre alcanzó este martes un máximo nominal de 1.050 pesos. El economista Bruno Panighel, perteneciente Head of Research en Parakeet Capital, advirtió en diversos medios que “en términos reales -descontando inflación local e internacional- el dólar de hoy no es el más caro”, pues se encuentra por debajo del valor real de “$195 de la corrida de octubre de 2020″, que “hoy equivale a 1.110 pesos”. Por otro lado, el economista Carlos Rodríguez señaló por un “efecto puerta 12 a partir del momento en que los participantes tratan de salir de pesos para realizar sus ganancias en dólares”. El asesor de Javier Milei apuntó contra las Letras de Liquidez (Leliq), los títulos de duda que emite el Banco Central, como la causa del salto cambiario y el desequilibrio financiero de los últimos meses.

Salvador Di Stefano, en una nota del portal Perfil.com a mediados de septiembre, predijó: “En primer lugar, que no hay definición electoral el próximo 22 de octubre. El dólar futuro de la posición octubre vale $ 399,50 y el vencimiento asciende a los U$S 876 millones. Es un valor bajo si se lo compara con el valor de $ 350 del dólar en la actualidad. Si el mercado descontara un ganador en octubre, esta posición debería valer más de $ 450, y el volumen superar los U$S 1.500 millones”.

“En segundo lugar, el dólar futuro noviembre vale $ 479, esto implica que el mercado está descontando un ganador, para diciembre cotiza en $ 615, y enero $ 698. La mayor suba en términos porcentuales se da entre diciembre y noviembre con una brecha del 28,4%. Gane quien gane, hay ajuste del tipo de cambio. Lo dice el mercado”, determinó el asesor de empresas y negocios.

Finalmente, Di Stefano acertó en su vaticinio realizado el 14 de septiembre al portal del Grupo Perfil. “En tercer lugar, los mercados de acciones y bonos están realizando un recorrido bajista, esto es muy bueno, porque estamos a 38 días de las elecciones del 22 de octubre, y nos parece que el mercado se está agazapando para realizar un rally alcista importante, de cara a la definición electoral”, señalo el economista y concluyó: “Las fechas claves serán entre el 1 y 8 de octubre cuando se lleven adelante los debates presidenciales. Aquí se comenzará a notar si alguien puede ganar en primera, o quienes se perfilan para la segunda vuelta”.

