Inflación de abril: los precios reprimidos se despiertan

No por inesperada la noticia del aumento del índice de precios al consumidor (IPC) de abril que dio a conocer el INDEC esta tarde, deja de impactar. Arrojó un aumento del 6%, lo que lleva al 23,1% el acumulado del año y un 58% interanual (abril 2022 vs abril 2021). Sin embargo, lo que más preocupa no es tanto esta cifra, muy superior a lo que el Gobierno preveía a fin de año para esta época y sobre las cuales descansaba su estrategia de pautar aumentos salariales y actualización de tarifas de los servicios públicos, sino su aceleración.

Si se repitiera la cifra de abril, estaríamos ya en una inflación anualizada del 101%, pero si fuéramos al promedio mensual del primer cuatrimestre del año (5,3%) igual estaríamos en un 86% anual. Casi el doble de lo que arrojaban estos guarismos el año pasado, antes que las elecciones aflojaran la política fiscal y monetaria.

También otra sorpresa de lo registrado en abril fue al resultado en el rubro alimentos y bebidas: 5,9%, una décima menos que el promedio, por lo que destierra las teorías que “la guerra” elevó el precio de los exportables y se notó en las góndolas. En todo caso, en el podio de los que más subieron estuvieron Prendas de vestir y calzado (9,9%), Restaurantes y hoteles (7,3%) y Salud (6,4%). ¿Qué tienen en común? Que los tres rubros fueron afectados de una u otra manera por la inactividad o la intensidad de uso durante la pandemia, mediante controles de precios (Salud) o directamente por las restricciones (Vestimentas y Restaurantes).

El desafío entonces viene por aquellos sectores que estuvieron reprimidos durante muchos meses y ahora encuentran vías de escape para encontrar nuevos equilibrios en la reconstrucción de sus niveles de rentabilidad. De hecho, los dos primeros (Vestimenta y Restaurantes) ya acumularon un 73% de aumento en el último año, liderando el ranking inflacionario por lejos.

Queda como nota de suspenso para este mes de mayo cómo impactará la actualización de tarifas que atraviesa ahora mismo un proceso de audiencias no vinculantes para darle sustento a la anunciada y controvertida segmentación de precios que de una u otra manera afectará el índice de los próximos meses. Por si acaso, ya las petroleras subieron un 10% a principios de esta semana esperando no quedarse atrás en la carrera inflacionaria. Porque el que se rezaga, pierde y difícilmente puedan recuperar posiciones en el corto plazo.