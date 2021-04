Objetivo difícil: llegar a octubre con la economía controlada

El gobierno quiere llegar los mas sólido a la elección dentro de una fragilidad enorme de la economía sin inversión y con alta inflación. La idea central es evitar que el dólar blue crezca fuerte como en octubre del 2020 que llegó a 200.Con un sistema para apaciguarlo Guzmán lo ha conseguido en el verano y es de esperar esto siga así pero nadie descuenta que no pueda haber cerca de las elecciones un episodio cambiario de corrida contra reservas. Lo ideal es llegar con recuperación de actividad, esto se subordina directamente a lo que el gobierne plantee como ataque a la pandemia. Es una variable que depende también de vacunación ya que con las mismas suministradas se tendría un escenario de mayor circulación y por lo tanto con mas trabajo.

La clave es bajar inflación de 4 a 2 %. Esto es improbable, Para llegar a 29 anual debería ser la inflación de 1,7%, esto es sinceramente imposible. En lo que se refiere a relación con el Fondo no es relevante para la elección y la van a querer posponer a la negociación. Si la pandemia recrudece el gobierno debería reflotar IFE y ATP para contener la cuestión social que puede desalinearse. Poe supuesto es relevante el control de la calle y que no haya situaciones de protesta graves que afecten a la opinión pública. En definitiva un trabajo de relojería donde es central atrasar tarifas, seguir con el régimen soviético de control de precios, contener el tipo de cambio oficial para que no incida en precios. Puede salir bien, el día después es otro cantar porque se van a ir acumulando tensiones cambiarias y tarifarias.

Es de manual que los gobiernos quieran llegar a las elecciones con los precios bajo control. En el '85 con el Austral funcionó, en el '88 con el Plan Primavera la hiper llegó antes y la gran corrida cambiaria. A Macri no se le dio bien porque la derrota en las Paso en 2019 le hicieron perder control del dólar y por lo tanto de la inflación. Veremos como transcurren los acontecimientos que hay que seguirlos en el día a día. No ayuda tener tan pocas reservas netas en el central y si lo hace el precio de la soja que nos da mas dólares de exportación, sobre todo en el segundo trimestre. Por supuesto que hay otros frentes relevantes pero no necesariamente económicos como el de la inseguridad que influye también en circunstancias difíciles como la actual por la pobreza existente en el voto. Los aspectos institucionales, justicia, corrupción, libertad de prensa no son factores relevantes a la hora de votar salvo para segmentos puntuales de la clase media.

Director del Área de Economía del IAE Business School (Universidad Austral)

por Eduardo Fracchia