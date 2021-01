Cuáles son las perspectivas económicas 2021

El año 2021 será muy complejo en materia económica. La incertidumbre es muy elevada y los desafíos son múltiples, pero desde lo estrictamente macroeconómico hay dos temas que condicionarán todo: la tendencia al alza de la inflación y el bajísimo nivel de las reservas internacionales del BCRA. Ellos deberán enfrentarse, a su vez, con el condicionamiento por las elecciones de medio término y lo que ocurra con el coronavirus.

Luego de un 37% de inflación en 2020, en 2021 la inflación apunta más cerca del 50%. El Gobierno lo sabe y por eso los ajustes de tarifas, que serían un componente clave en ese número, todavía están en permanente revisión y a la baja, como forma de no complicar más el panorama electoral. Pero el exceso monetario del año pasado y el que se espera para este año darán un piso más elevado que el Presupuesto 2021 y que el dato de 2020.

En este contexto, y teniendo en cuenta episodios del pasado, existirá la tentación de contener la inflación atrasando el tipo de cambio. La estrategia será de alto riesgo por el bajo nivel de las reservas internacionales, pero entendemos que el Gobierno buscará evitar a toda costa un salto cambiario en un año de elecciones. Por ello, estimamos un tipo de cambio cercano a $/US$ 110 a fin de año y férreos controles al acceso al mercado de cambios.

La actividad económica es donde probablemente se vean buenas noticias. El brutal cierre de la economía durante 2020 y la reapertura posterior dejan un arrastre estadístico de casi 5% para 2021. Nada garantiza que siquiera ese crecimiento se dé, máxime teniendo en cuenta los rebrotes recientes de coronavirus, pero es un punto de partida interesante si las vacunas van dando efecto. A esto se suma un escenario internacional decididamente favorable, sobre todo por los elevados precios de los commodities, que ayudarán al objetivo oficial de evitar saltos cambiarios; las bajas tasas de interés internacionales lamentablemente seguirán quedando fuera de alcance.

No se trata de un escenario muy auspicioso e incluso hay escenarios más complicados que no pueden descartarse. Pero lo que ocurra a nivel económico será determinante para las cruciales elecciones de este año. En 2019 la población optó por un cambio de rumbo para el país y votó por el gobierno actual, pero este va delineando un rumbo muy en línea con del período 2011-2015, que no fue validado en aquel momento. Son proyectos muy disímiles y con implicancias muy distintas para el largo plazo económico. El resultado está abierto.

por Camilo Tiscornia