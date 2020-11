Seis de cada diez encuestados creen que el Gobierno no tiene plan económico

El número sorprende, pero no tanto. Según una nueva encuesta, el 62 por ciento de los consultados cree que el Gobierno no tiene plan económico y que “va improvisando”. Son seis de cada diez en un universo de 2500 casos, en un sondeo realizado por la consultora Giacobbe & Asociados. Los descreídos le ganan por lejos al 27 por ciento de optimistas según los cuales el oficialismo sí tiene un plan económico “claro y definido”. En el medio se ubica el 8,1 por ciento que responde que el Gobierno cuenta con dos planes, el de Alberto Fernández y el de Cristina Kirchner, que “tienen diferencias entre sí”. La reciente carta de la vicepresidenta en la que habla de “funcionarios que no funcionan” y de “desaciertos” en la gestión, entre otras cosas, así lo confirma.

La encuesta ve la luz en plena crisis del dólar, transitoriamente superada tras la baja del blue en los últimos días. El propio Presidente, incluso en reportajes con medios internacionales, suele repetir que no cree en los planes económicos. Una provocación.

por R.N.