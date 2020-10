VIDEO: el cupo laboral trans rige en la Nación y en seis provincias

El presidente Alberto Fernández decretó a principios de septiembre la creación de un cupo laboral trans, que garantiza que el 1% de los cargos y contratos del Estado nacional argentino sea ocupado por personas transexuales, travestis o transgénero. La comunidad trans ha dado la bienvenida a la medida, pero algunos diputados opositores la rechazan. Así lo reflejó el canal de TV pública Deutsche Welle (DW).

Alba Rueda es la primera mujer trans que llega a un alto cargo en la administración pública de Argentina. En enero pasado asumió como subsecretaria de Políticas de Diversidad de su país. Y desde allí ha impulsado el decreto del presidente Alberto Fernández que establece el cupo laboral trans, que garantiza un mínimo del 1% de los cargos y contratos del Estado nacional para personas travestis, transexuales y transgénero. "Entre el 80 y el 90% de la población trans nunca tuvo un empleo formal en Argentina, con lo cual el mercado, el ámbito laboral, no resolvió esta problemática. Finalmente, el último dato que también es contundente es que más del 80% de la población trans en nuestro país subsiste a partir de la prostitución", explicó Rueda a DW.

La discriminación contra los trans no se ciñe al ámbito laboral sino que comienza por el familiar y continúa por el educativo y el sanitario. El cupo permitirá que puedan terminar sus estudios y recibir capacitación laboral, al tiempo que se formará a los empleados públicos para que den un trato digno a los nuevos compañeros de trabajo.

Iby Valero es una mujer trans que acaba de conseguir un empleo público en la provincia de Buenos Aires, donde rige el cupo laboral trans desde hace cinco años. Con secundaria completa, cursa el profesorado de expresión corporal, pero antes trabajaba como prostituta porque la discriminaban cuando buscaba otros empleos. "Entregaba un CV y te diste vuelta y sentís el ruido de las hojas romperse", recordó Iby, que ahora asesora a otras personas trans como parte del porgrama de diversidad sexual bonaerense. "Es una enorme emoción poder acceder a un trabajo formal dentro de la administración pública. Así que (estoy) súpercontenta por la gran oportunidad y esperemos que esto siga avanzando y creciendo con más posibilidades para todas las compañeras y compañeros", contó a DW.

Pero no todos están satisfechos con el decreto del cupo laboral trans. Tal es el caso de algunos diputados opositores, como Francisco Sánchez, diputado del PRO de Neuquén: "Es absurdo primero que no se legisle, que no se lleve esta discusión como se tiene que llevar adelante y después que se imponga una ideología sobre el sentido común o sobre las necesidades que son comunes a todos los argentinos. Reitero: estamos en un país sumido en la pobreza, en su peor crisis histórica". Mientras tanto, Entre Ríos se acaba de convertir en la sexta provincia argentina en aprobar por ley el cupo laboral trans.

