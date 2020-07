VIDEO: El triste cierre definitivo de comercios y fábricas

La pandemia y la larga cuarentena de tres meses y medio de duración han provocado el cierre definitivo de 25.000 comercios en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Otros 15.000 bajaron las persianas para siempre en las provincias. También Latam Airlines ha abandonado el mercado doméstico y algunos proveedores de la industria automotriz como BASF han mudado la producción a Brasil, mientras cierran fábricas de cerveza artesanal. Todo ese escenario fue reflejado el pasado jueves en un informe del canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW).

En San Telmo, Debar ofrecía almuerzos a los oficinistas y diversión nocturna a los jóvenes. En marzo pasado, ante la pandemia e incluso una semana antes de que comenzara la cuarentena, sus socios lo cerraron y en mayo decidieron hacerlo en forma definitiva. "Nosotros recibíamos mucha gente en los dos turnos en el salón y esa gente no puede venir, y no podemos mantener esta estructura con este problema, con esta pandemia. Y creemos que vino para quedarse por un tiempo, así que no tenía sentido mantenerlo, era acumular deudas", explicó a DW Nicolás Perito, socio de Debar, que tenía 26 empleados. Los dueños por ahora piensan cómo se reconvertirá la vida nocturna a futuro.

En estos tres meses y medio de confinamiento en Buenos Aires han cerrado definitivamente cafeterías típicas, hoteles, algunos de los tradicionales kioscos de golosinas y restaurantes, describió DW. Ka Wirth es una cadena de salones de belleza especializados en uñas y pestañas. A los dos meses de cuarentena cerró para siempre seis de los 26 locales, donde trabajaban unas 24 personas. Su fundadora, Karina Wirth, advirtió a DW la acumulación de gastos sin ingresos: "Impuestos, los empleados, los gastos de los alquileres. Hubo algunos dueños con los que no pudimos arreglar absolutamente nada. Entonces, para no seguir generando más gastos, lamentablemente no nos pudimos sostener".

Pero Karina y su socio y marido, Ariel Godoy, aún mantienen la esperanza de reabrir la mayoría de los salones. "Sabemos que este año, en lo que es la marca, está perdido, pero tenemos la plena esperanza de que después todo va a volver a una símil normalidad", contó Godoy.

Los gobiernos nacional, la ciudad y la provincia de Buenos Aires han lanzado medidas de auxilio a empresas. El jefe de la agencia tributaria bonaerense ARBA, Cristian Girard, explicó a DW las de la provincia: "Incluye medidas tributarias, créditos a través del Banco Provincia y un programa a través del Ministerio de Trabajo para preservar puestos de trabajo". Girard consideró que los cierres de compañías no obedecen solo a la pandemia sino a la crisis iniciada en el gobierno anterior: "A nosotros nos llegó en 2018 anticipadamente por la crisis de deuda en la que estaba inmersa la economía nacional a partir del sobreendeudamiento acelerado que tomó (Mauricio) Macri".

No solo cierran comercios, advierte el canal alemán. BASF, empresa química del mismo origen, mudará la producción de pinturas para automóviles del Tortuguitas, donde empleaba a 60 personas, hacia Brasil.

por R. N.