A Fuego Fuerte: volviendo a lo mejor de la Gastronomía, ahora en Palermo

“El proceso de búsqueda de la locación, la decisión de retomar, la primer noche fue un proceso diferente, como lo fue todo el 2020. Cuando tuvimos que encerrarnos y no pude pisar más el restaurante, sentí que me desmoronaba. Luego comencé a imaginar, cada día con más fuerza, que cambiaría locación. Junto con el nuevo espacio llegarían los platos, sabores, aromas. Y así sucedió: por un amigo común, llegó la propuesta de un nuevo espacio y comenzamos a prepararnos para el retorno.”

Ubicado en la zona del Botánico, en pleno Palermo, te sorprende desde el primer momento. Oculto como su nombre lo indica, cálido desde las luces hasta la atención de todo el staff y atrapante en todos los sentidos.

“Cocinar me apasiona, me revitaliza. Me gusta crear, imaginar platos, sentir la emoción de probar la combinación de sabores… La primer noche, como casi todas las primeras noches en todos los escenarios imaginables, fue un poco caótica (divertida pero caótica). Cargada de adrenalina porque en uno de los pasos tuvimos que readaptar unas cuestiones, pero finalmente logramos el objetivo que teníamos.”

¿Cómo te sentís en el nuevo espacio?

Soy creyente que los restaurantes que atendemos a puertas cerradas y con menús estacionales de pasos, cuando nos toca modificar el menú deberíamos también cambiar la decoración de nuestros espacios. Renovarnos, buscar nuevas tendencias, sorprender. En este ejercicio de imaginación me apareció la idea que cada tanto, estaría bueno cambiar de ubicación, concebir la marca A FUEGO FUERTE como un restaurante pop up. Por ahora es solo una idea, un juego imaginario.

¿Encontraste alguna inspiración diferente en este tiempo?

Como siempre digo cada vez que me preguntan, me inspiro en «lo que sucede a mi alrededor». No sé explicarlo claramente, a veces un color me lleva a pensar en un ingrediente y ese ingrediente por mínimo que parezca, le da fundamento a todo un plato. Cada vez que se cruza algo que me gusta lo anoto. Tengo un cuaderno de notas grande y con un esquema de apuntes que a veces no los entiendo ni yo. Lo dejo y luego APARECE lo que quise expresar.

¿Hay algún mensaje particular de Julio y su equipo para los invitados, en este contexto?

Nuestros invitados son fieles, nos visitan, nos escriben, nos comentan. Cuando ven algo que les llama la atención, me escriben por privado directamente a mí. Tenemos un público que nos quiere. Este pensamiento lo compartí con una invitada que nos visita con regularidad (al menos cinco veces al año) y ella me dijo algo que me hizo reflexionar: el público te quiere porque no sos presuntuoso, ni con tu comida ni con tu persona. La calidez que le pones a tus lugares, también se expresa en la comida, lo ponen de manifiesto en todo momento tu equipo y vos te encargas de reforzarlo durante toda la velada. Me impactó que me dijeran algo tan halagador y tan cariñoso.

Así sucede, una noche diferente, con situaciones singulares, con un anfitrión especial.

Datos de contacto : @juliolunghi.chef - +54 9 11 3497-8949