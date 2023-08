Abogada y Coach Rossana Bril

Rossana, ¿cómo fueron tus inicios como Coach y con qué finalidad decidiste dedicarte a esa profesión?

El Coaching Jurídico surgió en el año 2017, cuando estaba terminando mi proceso de certificación como Coach Ontológica, en una de las principales escuelas de Coaching Ontológico con sede en Chile.

Llegué a esa experiencia, por una tremenda decepción en mi ejercicio profesional como Abogada Ambientalista, luego de ganar un juicio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ingresando en una crisis muy grande debido a la dura experiencia de ver el lado más oscuro del mundo de la abogacía, colegas, clientes, poder judicial, todo ese ecosistema.

Una amiga me habló del Coaching, y especialmente de Julio Olalla, que también era Abogado y Coach.

Mi formación básica duró dos años, me certifiqué como Coach Ontológica y luego Coach Ontológica avanzada y Coach en el poder y la política. Me fascinó, y ahí observé que el “sistema judicial y profesional de la abogacía, funcionaba de esta forma porque “nosotros” los profesionales involucrados operamos desde ciertos sistemas de creencias, arquetipos y paradigmas de competencia que no aportaban a nosotros ni a la sociedad. Y que el cambio que todos queríamos, depende de nosotros, porque nosotros éramos y somos el “sistema”.

Decidí ser parte del cambio de paradigma, e invitar y entusiasmar a otros.



¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Mis programas entrenan a los Abogados en habilidades blandas, inteligencia emocional, escucha consciente, negociación consciente, comunicación clara y transparente, liderazgo y autoliderazgo, inteligencia colectiva, y especialmente el despertar del potencial humano del profesional. También entrenamos las habilidades de facilitadores de procesos complejos, MARC - Métodos Ágiles de Resolución de Conflictos. Derecho Colaborativo, Contratos Conscientes, Pensamiento Sistémico y Derecho Sistémico.



¿Qué beneficios genera realizar esta formación?

Han pasado más de trescientos Abogados, por la formación, y todos y cada uno, han generado cambios en sus vidas y la han llevado a su campo profesional, redundando en un beneficio personal y profesional, con fuerte impacto en la sociedad.

El cambio de paradigma que propone el Abogado con poder humano, es un acompañamiento colaborativo, cooperativo, empático, lo cual incide directamente en la construcción de paz.

En el campo empresarial o de trabajo en equipo, el Coaching Jurídico entrena habilidades de liderazgo y autoliderazgo.

El desafío que se presenta, es desmitificar la palabra Coaching, trascender los “juicios” o “prejuicios” que la gran mayoría de los profesionales del Derecho tienen, y animarse a integrar estas herramientas, en pos de un bien mayor, algo más trascendental.

