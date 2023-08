Del Mundo Courier: el socio estratégico más importante para emprendedores y PYMEs

Estamos con Guido, fundador de Del Mundo Courier que nos va a contar cómo armó desde cero su empresa, logrando posicionarla como la Start Up Argentina más exitosa en el área de logística y comercio exterior en tan solo 4 años.

Guido, ¿cómo estás? Gracias por dedicarnos estos minutos a contar tu experiencia en la creación de Del Mundo Courier ¿Qué es y cómo nace la empresa?

No, un placer. Gracias a vos por interesarte por nuestra empresa.

Te cuento, Del Mundo Courier es una empresa de logística que nació hace ya cuatro años. Empezamos haciendo envíos a Venezuela, por la necesidad de muchos venezolanos a enviar productos y encomiendas a sus familiares y amigos que se quedaron en su país. En ese momento “Del Mundo” era yo solo en una oficina con una computadora recibiendo venezolanos y haciendo envíos para allá. Con el transcurso del tiempo, comenzamos a expandirnos a todo el mundo. Empezamos a trabajar con FeDex, inicialmente como comercializadores mayoristas de ellos para importar y exportar desde y hacia todo el mundo. Venimos creciendo mucho año a año a pesar de que al primer año tuvimos que dejar de operar con Venezuela, porque más allá de que no era rentable y lo hacíamos para darle servicio a toda esa comunidad que nos ayudó a crecer y arrancar con el negocio, era un destino muy complicado, con muchas trabas y restricciones que generaba que la experiencia del usuario no terminaba siendo satisfactoria por cuestiones ajenas a nosotros. Es por eso que luego del primer año me enfoqué y me especialicé en hacer envíos a todo el mundo aprendiendo las regulaciones de cada uno de los países. Poco a poco comencé a tomar gente en la empresa y después de 4 años, ya somos 15 personas trabajando. Con áreas de gerencia, facturación, ventas, logística. Esto lo logramos en muy poco tiempo.

Un crecimiento espectacular…

Sí, el crecimiento fue exponencial en volumen transportado, tanto en los envíos al exterior como en importaciones. La pandemia nos potenció mucho para dar un salto de calidad y nuestra virtud fue consolidar eso que habíamos logrado en la pandemia y poder continuar con esa senda de crecimiento y así poder robustecer nuestra marca. Para que te des una idea, en pandemia crecimos un 500%. Al año siguiente otro 100%. Después ya nos consolidamos en un crecimiento anual de entre el 30% y 50% medidos en la variable que se te ocurra (kilos transportados, facturación en términos reales, etc.)

Te agrego algo más, para que tomes dimensión de lo logrado. Nos hemos convertido en los revendedores más importantes de Fedex en el país. Y somos líderes del mercado de envíos al exterior.

¿Cuáles fueron las bases del éxito de tu negocio y del crecimiento tan veloz?

Claramente, el crecimiento estuvo y está ligado al servicio, a un trabajo muy personal que hicimos y que tenemos con los clientes que es dar rápida respuesta ante cualquier inconveniente que pueda surgir con el envío o pedido de información. Aparte de estar asegurado el envío, damos una respuesta rápida, una devolución rápida que es un gran diferencial en nuestro mercado. Ante cualquier inconveniente (que por suerte ocurre poco) el tiempo de respuesta es de 5 a 10 minutos cuando nuestros competidores están entre 30 minutos y una hora. Nosotros tenemos un flujo de mensajes de consultas de más de 500 mensajes diarios. Tenemos una cercanía con los clientes en el cual damos un servicio muy personalizado y estamos muy encima de ellos constantemente. Más allá de tener tarifas súper competitivas, lo que creo que tenemos es una relación muy grande con el cliente y un tiempo de respuesta muy rápido. Y eso hizo que con el paso de los años ganemos muchos clientes, los mantengamos y también, que muchos clientes de la competencia vengan con nosotros. Tenemos una calificación del servicio en las reseñas de Google de 4.8 sobre 5 posible, y estamos orgullosos de eso.

Entiendo que hay mucha inversión en capital humano, pero también mucha en tecnología, ¿no?

En realidad son tres patas. La tecnología y el capital humano van de la mano y es lo que nos permite dar un servicio destacado, estar muy cerca de los clientes y poder tener el seguimiento para dar respuestas certeras y personalizadas respecto de las consultas que nos hacen. El otro es la inversión en marketing, para que nos conozcan y nos prueben. Si bien es muy grande el flujo de nuevos clientes que tenemos por recomendación y el “boca en boca”, hacemos mucha inversión en marketing para poder sostener este crecimiento exponencial del que te hablé, y cuando nos prueban, se quedan con nosotros por todo lo que te expliqué antes. Hoy tenés que tener presencia no sólo de forma tradicional, sino en las nuevas plataformas y en eso invertimos. Por ser una empresa tan joven de solo 4 años de vida, hemos logrado un montón y la idea es seguir por este camino.

¿Cuál es tu rol actualmente en la empresa?

Yo soy una persona muy presente en la empresa, estoy todos los días aunque tengo una capacidad para delegar muy grande. Me gusta trabajar en equipo, delego prácticamente el 90% de las funciones de la empresa. Pero cuando hay temas sumamente importantes, estoy presente como dueño, mismo para llamar clientes en caso de algún inconveniente. Soy de llamar personalmente en caso de que no se haya quedado conforme con el servicio o que la experiencia como cliente no haya sido la esperada. Ofrecer una solución para que el cliente termine satisfecho porque se le resolvió su problema en forma directa y rápida. Sabemos que es imposible tener a todos los clientes conformes al 100%, pero tratamos que todos queden conformes con todo lo que le brindamos, y si en una primera instancia no fue como lo esperaba, nos damos la oportunidad de encontrar la manera de revertir esa primera sensación. Como resultado de esta política, de 800 calificaciones tenemos un promedio de 4.8, inédito en nuestra industria. En definitiva, hay un gran grupo humano en el que puedo delegar tranquilo y está la presencia del dueño para resolver algún caso que los exceda.

Pasemos a la coyuntura ¿Cómo afectan las restricciones comerciales para importar en el negocio de ustedes?

Lo principal en ese aspecto es que todo aquel que quiera traer algo de afuera necesita de un experto que lo asesore, así que nos hemos convertido en expertos en comercio exterior, e impuestos, informando qué se puede traer y que no, cual es el límite por rubro, por envío y por CUIT y qué impuestos hay que pagar. De esa manera el cliente tiene previsibilidad y no tiene sorpresas. En ese sentido, en Argentina hay nuevas medidas todos los días, nuevos impuestos, restricciones y límites así que si bien eso hace la actividad un poco más compleja, tenemos el know how en esas áreas para asesorar a los clientes y por lo tanto, sumamos valor a nuestro servicio. Para eso además de ser expertos, tenemos que adecuar nuestros sistemas rápidamente y responder a esos cambios. Somos una empresa de logística y consultoría en comercio exterior. De todas maneras hoy el mayor volumen se lo lleva el envío de mercadería al exterior y ahí es dónde además de todo lo que te conté, nuestra empresa se convierte en socio de todos los emprendedores y PyMes que se quieren abrir a los mercados internacionales y no quedarse con vender solo en la Argentina y en ese sentido, desarrollamos muchas herramientas a medida de cada cliente, para ayudarlos en este proceso.

Es decir, cualquier pyme o emprendedor que publica su producto en instagram o donde fuere, si recibe una consulta del exterior, ya no tiene que decir que no, sea el destino que fuera. Les escriben un mensaje, le cotizan el envío, y ese emprendedor automáticamente amplió su mercado. Ustedes terminan siendo un eslabón fundamental en el proceso de internacionalización de las empresas.

Exactamente, lo describiste a la perfección. Hoy cualquier PyME o negocito pequeño que se ha acostumbrado a vender localmente, o vender a todo el país con Mercado Libre, por ejemplo, puede ampliar su mercado. Hoy teniendo un Instagram o una página web, tiene la posibilidad de vender a todo el mundo, y es muchísimo más sencillo de lo que era antes o o de lo que la gente cree y percibe. Mucha gente cree que enviar algo al exterior es dificilísimo, y es sumamente sencillo, porque nosotros asesoramos al cliente con cada uno de los destinos, cada uno de las ciudades, qué país tiene restricción, qué país no, qué se paga de impuesto en cada uno de los países al recibir la mercadería, o sea, somos un socio estratégico para potenciar PyMES y empresas en Argentina a vender a todo el mundo.

Te hago la última Guido, ¿cuál sería el próximo paso de #DelMundoCourier?

Mira, un paso que te puedo contar que estamos empezando a dar ahora y lo vamos a dar con mucha más fuerza es la especialización en exportación de vinos a todo el mundo y sobre todo a los Estados Unidos ya que la empresa logró tener la distribución e importación legal de vinos en los Estados Unidos, por lo cual nosotros estamos empezando a trabajar con bodegas Y distribuidoras para poder exportar vinos argentinos de forma aérea en 24, 48 horas a los Estados Unidos. Este es solo un ejemplo. Además del servicio a las personas, queremos ser un socio estratégico en logística y comercio exterior para todas las empresas que tienen el sueño de crecer sin techo y sin fronteras. Productores regionales, Start ups, pequeños emprendedores. En el caso de los vinos, tenemos todas las autorizaciones y las aprobaciones para ocuparnos de todo el proceso de exportación, dándole al cliente una solución que incluye todo el circuito.

Muchas gracias Guido por contarnos todo acerca de la empresa. Sorprendido de todo lo que han logrado en tan poco tiempo. Nos vemos la próxima.

www.delmundocourier.com

ig: @delmundocourier

0810-362-0444

Whatsapp: + 54 9 11 2250 2029

por CEDOC