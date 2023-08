¿Qué pasa con la deuda del sector importador?

En las últimas semanas se han incrementado sustancialmente las trabas que aplicaba a las empresas importadoras para poder ingresar al mercado y pagar sus obligaciones. Ante la escasez de dólares en las reservas, no se están cumpliendo con los plazos otorgados a los importadores y el acceso al dólar oficial se limita cada vez más.

“Hacia finales de julio comenzamos a detectar los primeros casos en dónde algunas SIRAS eran aprobadas, pero no se les cargaba la fecha ni el plazo inicial. Las empresas comenzaban por hacer reclamos a la AFIP, luego se dirigía a la Secretaría de Comercio, pero no obtenía una solución.” Explica la Lic. Lojo y agrega “Con la implementación del IMPUESTO PAÍS al pago de importaciones los sistemas estuvieron readecuándose y muchas operaciones no pudieron cursarse porque el CCUCE no funcionaba. Pero lo que empezó a sorprender a principios de agosto fue que los plazos de acceso se posdataban”.

“Al principio, las empresas detectaban que el atraso era por una semana, pero pasaba el tiempo y se lo volvían a postergar, y esta semana directamente se han borrado los datos” alerta la titular de la Consultora Lojo. “Todos los días recibimos consultas de clientes y de muchas empresas que al momento de validar las operaciones el CCUCE arroja un error nuevo” Pero los inconvenientes no quedan ahí “El CCUCE ha estado funcionando de manera intermitente, y eso hace que no se puedan validar los pagos al exterior.”

“Muchas empresas llevan semanas queriendo honrar las deudas con sus proveedores y, sin embargo, solo siguen atrasándose. Hay casos donde la cadena de pago se ha roto y el exportador amenaza con iniciar acciones legales, otros en donde se han suspendido los envíos hasta que la situación se regularice”. Y agrega “Nadie se hace responsable, y las empresas se encuentran a punto de entrar en cesación de pago. Muchos importadores trajeron insumos para producir, estimaron un costo y hoy se encuentran que de acceder al mercado será a un tipo de cambio mayor, con un nuevo impuesto, pero lo más preocupante es que no se tiene certeza de cuándo finalmente podrán hacer el pago.” Y agrega un detalle significativo: “los importadores no tendrían inconveniente a esta altura de ingresar al mercado financiero para pagar sus compromisos, pero las regulaciones actuales se los impide quedando atrapados en un círculo vicioso.”

Finaliza señalando el impacto en la economía real “Si los proveedores dejan de abastecernos, las cadenas productivas de nuestro país se van a estresar e incluso pueden tener roturas de stock. A la vez, esto va a afectar a las exportaciones. Se necesita brindar una solución urgente”

Lic. Yanina S. Lojo

Mg. en Dirección de Finanzas

www.consultoralojo.com

@mg.yaninaslojo

por CEDOC