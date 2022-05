La tarde hace de refugio inesperado muy cerca de Plaza Once, y desde su balcón aterrazado que mira al Este, la actriz cómica Ale Fidalme atraviesa un momento de creación, diseño de personajes y textos, para interpretar a políticos y funcionarios con vistas al próximo año electoral. Luego del éxito obtenido con sus interpretaciones de la Ministro de Salud Carla Vizzotti, María Eugenia Vidal o Maria Victoria Tolosa Paz, se encuentra avocada al desarrollo de su próxima apuesta artística.

La actriz también se dedica a formar actores, a través de los talleres de teatro que está dando en el Centro Cultural San Martín, en la escuela de teatro cómico de Eduardo Calvo (Heavy jodido), y en otros prestigiosos espacios.

-Es mas fácil para una mujer hacer humor hoy?

-No noto grandes diferencias, no siento que sea mas fácil hoy, probablemente haya menos prejuicios, como que por hacer un chiste sobre la crianza de tu hijo no seas una mala madre. El poco humor que se piensa en TV y en teatro sigue siendo pensado por hombres. Se nos convoca por ser mujeres comediantes para realizar un humor distinto, de mujeres, pero terminamos como siempre, interpretando la idea de hombres y siendo dirigidas por ellos que nos indican hasta el último detalle como debe hacerse.

-Estás trabajando en medios tradicionales?

-Hasta hace unos pocos meses estuve haciendo las imitaciones de la Ministra Vizzotti, M. Eugenia Vidal y otros en la Tarde de TN junto a Ariel Tarico, también fui convocada para los sketchs de humor en ShowMatch a mediados de año, junto a Fredy Villareal, pero como todos saben, Marcelo decidió sacar a los humoristas y dejar solo el concurso. Actualmente estoy evaluando otros proyectos que se presentaron, pero mientras tanto y para no perder la vinculación, nos juntamos con colegas para hacer videos en redes sociales, mucho del material nuevo para las redes sociales sale de esas reuniones.

-Tuviste problemas con alguno de los imitados?

-Alguna vez cuando la imitación giraba en torno a alguna situación determinada que molestara, sobre todo cuando la personalidad en cuestión tiene algún escándalo específico o tema ríspido. A los imitados no les gusta, lo toman como “ridiculización”.

-Te gustaría hacer algún personaje dramático?

-Habría que evaluar la propuesta llegado el momento, algunos consideramos que la vida ya por sí encierra bastante dramatismo y nosotros los cómicos si en algo somos expertos es en desdramatizar la vida, no tomarnos tan en serio y reírnos de nosotros mismos, o desde lo falible de nuestra humanidad.

-Todo el movimiento feminista que parece estar afectando el desarrollo de texto de muchos comediantes, te afecta a vos también?

-No necesariamente, me gusta mucho de lo que pasa, que caigan los prejuicios, sin embargo creo que hay un cambio que conlleva un crecimiento humano positivo, y a la vez hay otras cosas que solamente son una tendencia, a veces de un exacerbado dramatismo que puede generar choque y nos aleja del dialogo racional.

-Preferís trabajar sola o en obras de elenco?

-Siempre privilegio el trabajo sobre todas las cosas, me he formado en unipersonales prácticamente, no obstante también me gusta ser “partenaire” de un capocómico, como lo hice con Sergio Gonal en la temporada Marplatense, siempre es algo que disfruto. Cuando se da de esa manera natural y orgánica, se generan lazos de amistad muy fuertes que permiten juntarnos fuera del ámbito laboral y así compartir encuentros con asado y vino, como lo hicimos el pasado primero de mayo, agasajándonos como verdaderos trabajadores de la risa con Anita Martinez, Rodrigo Vagoneta, Roberto Peña, Pato Benegas, Linardi entre otros.

-Estudiaste teatro o es todo vocación?

-Si, justo con la vuelta de la democracia mis padres me anotaron en la escuela de Teatro de Maria Vanner, después estudié con Cristina Banegas ,en el Centro Cultural San Martin y con Héctor Bidonde . Después me perfeccioné en comicidad con Eduardo Calvo, Carlos Belloso, Mariana Briski, y estudié stand up con Martín Rocco.

-La pandemia debe haber representado el mismo parate para vos que a todo el mundo, tenés planes para esta nueva etapa?

-Si, siempre tengo planes, hacer reír a la gente es un trabajo sin igual. Reír es importante para el público, pero también para uno. Me gusta trabajar en generar encuentros, relacionar amigos y personas que hacen cosas, de ahí salen los mejores proyectos. Ahora, dentro de mi especialidad, estoy trabajando en recolectar información y observar mucho a las mujeres que se proyectan para pelear por los puestos para las elecciones del año que viene. Trato de ser muy puntillosa con los detalles y los estilos, hay toda una generación de gente nueva poco conocida que en breve va a estar en escena, siempre es bueno estar preparada. Con Vizzotti pasó así, la estaba ensayando y justo pasó a primer plano con la pandemia la ministro, y Ariel Tarico me llamó para que la hiciera. Siempre es cuestión de estar en el lugar correcto a la hora justa, pero que además interese y divierta lo que hacés.

-Te piden personajes?

-Si siempre, sobre todo en shows de humor en eventos sociales, donde personajes e imitaciones interactúan con los invitados, y de pronto la gente está siendo controlada con el protocolo sanitario por la ministro Vizzotti. También, tengo cuadros muy divertidos imitando a la astrolóloga y tarotista Jimena La Torre que es una gran amiga. En los eventos también hacemos una tirada de… TAROT humorístico!. También interpreto a la sexóloga Rampolla, a una docente y otros personajes más que interactúan con los invitados. Se divierten mucho.

-Que genial, ¿ y si alguien quisiera ver alguno de tus personajes y de tu trayectoria?

-Eso ahora esta mas fácil que nunca, en Instagram: @alefidalme allí comparto mi contenido humorístico.

Periodista: Javier Ferrari

Fotografia: Jose Luis Forrtonniski

por CEDOC