Dormirse es perder oportunidades

Una idea surgía una y otra vez en la cabeza de Ramiro Goncalves mientras trabajaba como empleado en una sociedad de bolsa: educar a los inversores, que supieran qué es lo que se les podía ofrecer y cuáles eran las ventajas reales de invertir. Así nació RG Inversiones hace tres años. “Estudié Licenciatura en Economía y fui empleado en dos agentes de bolsa durante cinco años, hasta el 2019. Veía que la mayoría de las personas no tenían los conocimientos para invertir, por lo que nunca podían hacer algo más que no fuera comprar dólares y dejarlo debajo del colchón, mientras que muy pocos clientes operaban bonos, acciones u otros instrumentos más complejos y que, claramente, son los que más rinden. La empresa donde estaba quería aumentar sus ingresos, o sea, tener más clientes o hacer que los clientes que teníamos operaran más, pero el tema era que sin conocimientos nadie puede operar, por lo que seguían solo comprando dólares. Para lograr clientes nuevos había que contactarlos por teléfono. Se trataba de llamar a un desconocido y decirle: “Hola ¿querés invertir en el mercado?”. Llamé a cientos de personas y nunca pude obtener un cliente nuevo, y estaba convencido de que la forma de captar nuevos clientes era absolutamente al revés. Para mí, había que generar contenido en las redes sociales, aportar valor gratuitamente educando y, de esa manera, las personas que les gustara la forma en la que le explicábamos y entendieran las oportunidades que había en el mercado iban a contactarse con nosotros para invertir. Hablé con el directorio de la empresa para la cual trabajaba y le propuse hacer videos educando a nuestros clientes, explicarles cómo funcionan los bonos, cómo analizar acciones y todo lo que existe en el mercado. Ellos no lo vieron potable. Pero yo tenía muchas ganas de hacerlo, así que mientras estaba trabajando ahí creé mi canal de YouTube. En ese momento no sabía cómo ponerle de nombre, entonces utilicé las iniciales de mi nombre y apellido y quedó RG Inversiones. Empecé haciendo videos educativos, tuve bastante repercusión y eso me animó a renunciar, matricularme como agente de bolsa y empezar a crear RG Inversiones, tal como es ahora”, recuerda Ramiro de sus comienzos, hoy agente de bolsa matriculado en la Comisión Nacional de Valores y productor de seguros matriculado en la Superintendencia de Seguros de la Nación.

“Cuando comencé con mi proyecto, el tema central era que siendo del interior, de Santa Fe ciudad, veía un poco difícil conseguir clientes. De hecho, el primer día que renuncié y se lo comenté a mis amigos y familiares no tuve mucho aliento de su parte, pensaban que estaba loco y que había dejado un muy buen trabajo. Pero seguí creando contenido y empecé a tener miles de seguidores en las redes sociales. Actualmente, son 33mil en Instagram, 15mil en YouTube y 5 mil en Telegram. Eso hizo que pueda tener clientes de todo el país. Me acuerdo que cuando renuncié, con 28 años, pensaba que ¡con una cartera de 200 clientes ya estaba hecho! Calculaba que me iba a permitir tener un ingreso similar al que tenía como empleado. Después de tres años, contamos con una cartera de 3.000 clientes que juntos suman un patrimonio de 1500 millones de pesos. Aunque tengo cientos de videos en el canal de YouTube para que todos puedan aprender a invertir gratis, nuestros clientes nos empezaron a demandar un curso, en el cual puedan aprender a invertir desde cero, sin conocimientos previos y que abarque todos los temas; por eso, el año pasado creamos el curso “El inversor despierto” al que ya lo hicieron más de 800 personas. También en el año 2021 obtuvimos la matrícula como Productor de Seguros, para poder ofrecerle a nuestros clientes productos financieros que están por fuera del mercado, pero que se complementan mucho, como es tener un seguro de retiro o seguro de vida además de tener una cartera de activos”, dice Ramiro que ya está trabajando en sus próximos objetivos y desafíos para el futuro. “Queremos seguir creciendo, principalmente con la educación que es lo que más nos gusta. La idea es sumar profesionales de diferentes áreas y desarrollar distintos cursos, que no sean exclusivos de inversiones. Por ejemplo, estamos actualmente creando cursos de planillas de cálculo (Excel), de Marketing y de programación”.

- ¿Qué productos o servicios están brindando en estos momentos?

Actualmente brindamos asesoramiento financiero. También fundamos la Academia de RG, donde creamos, como ya comenté, el curso “El inversor despierto”, por el cual ya pasaron 800 alumnos; y RG Seguros, donde ofrecemos asesoramiento en seguros de retiro, de vida y patrimoniales.

- ¿Por qué es importante que una persona no deje estancados sus ahorros e invierta?

En principio, por la pérdida de poder de compra de nuestros ahorros. En los últimos 100 años el dólar perdió el 95% de poder de compra. Si dejás dólares debajo del colchón, están perdiendo valor continuamente, más aun en la actualidad que EE.UU tiene inflación de más del 7% anual. Cinco años sin invertir puede hacer perder hasta la mitad de poder de compra de nuestros ahorros. Además, sumar que el sistema jubilatorio en Argentina y en el mundo está quebrado, la incertidumbre respecto al futuro de los jubilados en todo el mundo es altísima, por lo que crear una segunda fuente de ingresos a través de las inversiones, parece ser la decisión menos riesgosa de cara al futuro.

- ¿Por qué es importante realizar las inversiones con un asesor financiero? ¿Cuál es la diferencia real entre hacerlo uno mismo o contratar un asesor?

Si uno no se capacita, terminará comprando dólares y guardándolo debajo del colchón, no invertirá en acciones, bonos o criptomonedas, porque sencillamente no sabe lo que son. Por eso desde RG Inversiones creemos que es fundamental capacitarse y luego invertir. Vemos que muchas personas por querer saltear el primer paso y pasar directamente a la inversión, terminan perdiendo su dinero pensando que el mercado es una timba o caen en estafas piramidales al ser tentados por rendimientos exagerados que no existen en la realidad. Todos los días me escriben a través de las redes sociales personas que, literalmente, me ponen “te conocí tarde, ya me estafaron” donde pusieron los ahorros de toda su vida en una empresa fantasma, que no existe ni está regulada por la Comisión Nacional de Valores.

- ¿Cualquier persona puede aprender a invertir?

Si, cualquier persona puede y de hecho lo hace. Nuestros clientes y alumnos son personas de todos los rubros imaginados como médicos, transportistas, policías, enfermeros, marines, pilotos de aviones, contadores o empleados de comercio. El rendimiento de tus inversiones dependerá de tu nivel de capacitación, porque de esa manera podrás hacer inversiones complejas que la mayoría no entiende por ignorancia. Ignorancia no es falta de inteligencia, es falta de conocimiento.

www.rginversiones.com

IG: @ramirogoncalvesok

por CEDOC