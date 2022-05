EL PENSAMIENTO FLEXIBLE ES UNA HABILIDAD CLAVE PARA GENERAR CAMBIOS

Natalia es Psicóloga y Licenciada en Recursos Humanos, MBA. Executive Coach para Niveles Directivos y Gerenciales en empresas de diferentes industrias. En su propia consultora se especializa en guiar a empresarios y directivos a ampliar su mente, desarrollando su inteligencia emocional y expandiendo su potencial.

A su vez, es la creadora del Programa de Aceleración y Crecimiento de Mujeres Líderes.

Speaker, Conferencista Internacional en cambio de modelos mentales, agilidad emocional y liderazgo consciente.

Es también docente Universitaria de Postgrado y Maestría en UADE y UDESA.

Después de más de 20 años en el área de Capital Humano en empresas como HSBC, Petrobras, Coca Cola, FEMSA, GlaxoSmithKline, decidió emprender y crear la Consultora que lleva su nombre .

¿Cómo fue el proceso de dejar la comodidad de la corporación para emprender tu propia Consultora?

Entré en el mundo corporativo de muy chica, lo que me dio una valiosa experiencia en grandes compañías donde fui creciendo en el desarrollo de personas, conociendo el negocio y proponiendo soluciones a los desafíos que se presentaban. Fue una experiencia muy enriquecedora y formativa. En paralelo seguí formándome a nivel personal y descubriendo aspectos de mi profesión que me llevaron a plantearme nuevos desafíos como éste de emprender mi propio negocio, capitalizando la experiencia en el mundo empresarial y las nuevas herramientas y conocimientos que fui adquiriendo. Todo estaba ahí planteado para seguir trabajando en el desarrollo de las personas, pero ya desde otro lugar. Con esa seguridad personal, hace 7 años tomé la decisión y me animé a dar el salto. El crecimiento siempre se da fuera de la zona de confort, obvio que lo desconocido incomoda, pero al final del camino, el proceso termina siendo profundamente transformador.

Desde tu mirada del mundo corporativo ¿qué habilidades creés que son importantes desarrollar en el contexto actual?

Estamos viviendo un cambio de paradigma en todo sentido, cultural, social, político, económico, empresarial que nos invita a repensarnos y adaptarnos a una nueva realidad, tanto en el plano personal como el profesional. Una habilidad esencial para transitar los procesos de cambio es la Flexibilidad de Pensamiento, que permite gestionar la incertidumbre de forma más efectiva, con menos costo emocional y personal.

En mi práctica como Coach Ejecutiva suelo observar en las personas que se enfrentan a los cambios reacciones como miedo, angustia, rechazo, incomodidad y enojo. Estas reacciones que son naturales pueden ser trabajadas utilizando distintas herramientas que permiten desbloquear creencias, pensamientos y patrones que le impiden a la persona alcanzar los resultados deseados, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Creo profundamente que una Mente Flexible es una habilidad clave para transitar el cambio. Ante esta necesidad desarrollé un programa para empresas y particulares llamado “FlexibleMENTE”, que está dirigido a quienes quieran lograr mayor flexibilidad de pensamiento frente a las situaciones que tengan que atravesar.

¿Cómo es el enfoque de tu trabajo?

Mi perspectiva es poder generar en las personas motivación e impulso para trabajar en su propio Autoliderazgo. Los procesos que dirijo tienen una metodología sustentable que trabajan el cambio desde adentro hacia fuera, provocando transformaciones que invitan a la acción.

Basándome en mi experiencia corporativa y como psicóloga puedo brindar un enfoque integral que permite potenciar las habilidades emocionales e intelectuales con resultados tangibles en el día a día.

¿En qué otros ámbitos trabajas esta mirada integral?

Este enfoque integral la aplico a los diferentes ámbitos en los que trabajo. En los últimos años diseñé un Programa de Aceleración y Crecimiento de Mujeres Líderes de empresas, emprendedoras y profesionales cuyo objetivo es brindarles un espacio de autoconocimiento para el desarrollo de habilidades claves. El programa tiene cuatro dimensiones: diagnóstico, fijación de objetivos, coaching individual y plan de acción. Es el cuarto año que el programa está en marcha y ya participaron más de 150 mujeres líderes de toda Latinoamérica.

¿Y cómo es tu estilo de vida?

Hace un tiempo adopté para mi vida una filosofía de búsqueda de bienestar consciente en todos los aspectos, desde la salud y la familia, hasta la vida social, el trabajo y el crecimiento personal. Tengo dos hijos Ignacio (15) y Sofía (13), me encanta pasar tiempo y aprender de ellos. Disfruto de mis prácticas de YOGA, Meditación, GYM y Running. Amo la vida al aire libre, estar cerca de la naturaleza y compartir tiempo con amigos y familia.

Datos de contacto:

Instagram: @nati.devita

por CEDOC