Century 21 Canedo

Mariano, ¿cómo fueron tus inicios en el rubro inmobiliario?

Desde mis 17 años (2007) tenía en claro mi profesión, terminé los estudios secundarios sabiendo que quería estudiar la carrera de Martillero y Corredor inmobiliario, carrera que comencé en 2009 y finalicé en 2011 en la Universidad de San Martin, sede Colegio de Martilleros San Isidro.

En este último año recorrí muchas inmobiliarias para poder trabajar de esta profesión y me encontré que me cerraron las puertas porque solo tenía 22 años y todas consideraban que con esa edad no podría ser exitoso.

Fue allí cuando comencé a trabajar de administrativo en una PYME de Tigre, donde comencé cargando remitos en una planilla y terminé en mis últimos dos años (2015-2017) gerenciando el sector administrativo de la misma.

¿Cómo fueron los comienzos de la Inmobiliaria?

En 2017 decidí cumplir mi sueño y di comienzo a mi primera oficina inmobiliaria Canedo Propiedades. Con mucho trabajo y dedicación inicié este sueño trabajando en todo el corredor Norte, y enfocándome principalmente en Tigre, lugar que conozco a la perfección.

Todo el trabajo llevó a un gran crecimiento y en 2019 decidí expandirme, pasar de una inmobiliaria tradicional, a trabajar en una Red Inmobiliaria (Century 21) que me permitió formar una estructura más solida para dar un mejor servicio. De esta forma pude compartir el día a día con Marcelo, quien había sido mi jefe, pero esta vez trabajando a la par, juntos por un objetivo en común.

¿Cuáles son los servicios que ofrecen al público?

Nuestro objetivo principal, es brindar un servicio inmobiliario integro y profesional. Poder asesorar, en todo lo que conlleva los Bienes Raíces, a todos los clientes. Tanto quien desea comprar su primera vivienda, quien desea reubicarse o a cualquier desarrollador que quiera ejecutar o comercializar un proyecto inmobiliario. También tengo la formación de Coach empresarial, curso que realicé para perfeccionar mi empresa y poder acompañar y capacitar a otros colegas. Una de mis pasiones es poder trasmitir y compartir conocimiento con colegas para poder potenciar a otras personas.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

La proyección que estamos ejecutando y en la que venimos trabajando es en armar una estructura sólida, tener a nuestro equipo capacitado, con información de mercado y conocimiento de legales para poder asesorar correctamente. Tenemos el equipo dividido en dos, por una parte, el equipo dedicado a venta de usados y consumidores finales y otro equipo dedicado a desarrollos y trabajo con inversores. Queremos que las personas conozcan a Century 21 Canedo, como una de las empresas inmobiliarias lideres de Zona Norte.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

No veo a otras oficinas como competencia, considero plenamente en el espíritu colaborativo y cooperativo entre colegas. Hay mercado para todos, y nuestro objetivo principal pasa por asesorar y poder cumplir con nuestros clientes dando el mejor servicio, eso nos hace destacarnos y que los clientes vuelvan a elegirnos. Nos fortalecemos por la capacitación permanente y el constante análisis del mercado en el que estamos, proponiendo siempre nuevas estrategias y modalidades de trabajo.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Me gusta hacer balances de lo pasado, no para lamentarme o ver que hubiese corregido, sino por lo contrario, tomo lo hecho hasta ahora para no cometer los mismos errores en el futuro. No cambiaría nada, ya que cada caída del pasado fue una cuota de experiencia que me sirve para seguir creciendo, minimizando el margen de error.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

TEL: 1150434878 / 1159045657

Instagram y Facebook: @century21canedo y @marianocanedo

Web: www.c21canedo.com.ar

