Me enamora la palabra ánimo: soplo. Voluntad de hacer, energía, valor, son algunas de sus acepciones.

Es el nombre que elegí para uno de mis retiros próximos. Con ánimos de Amar es una invitación a abrirnos a la vida y dejar que el Amor como fuerza unificante, nos atraviese, pero no siempre sentimos ese llamado a ser atravesados por la vida, pues la vida no es justa y no nos trae siempre lo que más nos gusta. Siendo así la situación básica de vivir, muchas veces las personas quedamos atrapadas, en viejos modos de vivir, de actuar, de pensar, de sentir y de reaccionar y vamos perdiendo brillo automatizándonos a veces hasta extremos que nos quitan no solo la plenitud, sino su soporte básico que es nuestro estado de salud. Me parece interesante recordarte, que no vinimos a la vida a trabajar únicamente, sino que vinimos a aprender del Amor. Para poder reaprender la manera de abrirnos al Amor, será necesario tener en cuenta que todos queremos ser reconocidos, amados, aprobados… Entonces ¿qué hacer cuando nuestra manera de vincularnos se está tornando automática y perdemos los ánimos de Amar?

Primera opción parar, a escuchar que es aquello que estamos postergando que nos traería una cuota de realización en la actualidad, sé que no siempre es fácil, pero si no lo haces, ¿Quién lo hará por ti?

Segunda opción reconocer qué situaciones y factores están opacando tu brillo en la vida cotidiana, sostener relaciones caducas o conductas que no construyen un vínculo saludable contigo mismo y los otros, podría ser una bomba de tiempo que seguro estallara. ¡¿Qué esperas?

Tercero o primero darte un espacio de reconexión con tu Alma, para limpiar los desechos que tus elecciones han ido dejando en ti como huella. Necesitamos limpiar nuestra mente y nuestras emociones tal como limpiamos nuestra casa.

Necesitamos reconocer el valor de todas nuestras partes, las agradables y las desagradables y con una visión integradora, aceptar nuestras luces y sombras. Sin autoconocimiento y autoaceptación no es posible dejar entrar al Amor.

Te invito a vivir la experiencia de reconexión con El Amor que estas necesitando en mi próximo retiro de septiembre en Tigre.

Psic. Paola Varela Ituarte

Instagram: psic.paolavarelaituarte

www.laeducacionparaelser.com.ar

