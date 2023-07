Constelaciones Familiares y Organizacionales por Milagros Lógicos

Las Constelaciones son un método de trabajo que consiste en representar mediante personas o herramientas, el sistema familiar o empresa o situación actual del consultante que tiene una pregunta/pedido en relación con un síntoma o dificultad. La situación o el sistema familiar o la empresa son entonces representados por personas ajenas e imparciales o bien por el mismo consultante.

Existen diferentes Constelaciones Familiares/Organizacionales, puede desarrollarse un taller grupal o de forma individual con herramientas que reemplazan a las personas como ser plantillas o Vincores que son muñequitos de madera.

En las Constelaciones Grupales, el consultante elige personas como representantes de su familia de origen. Estos representantes comienzan a sentirse como las personas representadas, si por ejemplo, hemos ubicado tres representantes: para el consultante, para el padre y para la madre, estas tres personas que van a representar a la familia del consultante no actúan ni psicodramatizan el tema que el consultante vino a constelar, sino que esperan un tiempo en sus lugares y luego comienzan a tener sensaciones físicas y/o emociones en su propio cuerpo. Los representantes pueden decir cómo se sienten entre ellos y quizás el hijo únicamente puede ver a la madre, pero no al padre; el padre puede tener interés en el hijo pero no es u mujer. También puede suceder que un representante quiera moverse, alejarse o tomar distancia, mirar al piso o no mirar a nadie en absoluto. Toda información que comienza a emerger está mostrando una situación del pasado familiar que, por alguna razón, no pudo integrarse y permanece en el presente y se vincula con la problemática que trae alguien para constelar. Los representantes transmiten al constelador como se sienten en sí mismos y en relación con los demás participantes de la configuración. El representante únicamente habla cuando el constelador le hace una pregunta.

Generalmente hacemos una constelación para salir del círculo estrecho desde el cual vemos la realidad, la vemos con filtros generados por nuestra psique para protegernos, pero llega un momento que ya no nos sirven! ¡NECESITAMOS VER!, mirar más allá y asumir nuestra responsabilidad, ese trabajo no lo hace una constelación, lo hace cada uno junto a esa consciencia que alumbra y que lo saca del lugar de víctima, de niño herido y lo pone en el lugar del adulto que es.

