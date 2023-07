Las 5 cosas que deberías saber para dejar lo que te hace mal

Pensa en aquello que te hace mal

¿Qué es?

Algunas respuestas a este ejercicio han sido, el cigarrillo, las cosas dulces, el pan, las harinas, una pareja anterior.

2. Identifica el deseo que se esconde detrás de eso.

Por ejemplo, no dejo de pensar en mi pareja anterior (no hablamos de Ex, porque el termino ex, lo excluye, se trata de integrar, sino va a encontrar la forma de aparecerse en nuestra vida, reemplacemos el término, menos ex y más pareja anterior).

¿Te has escuchado decir alguna de las siguientes cosas?

a. ‘Necesito algo dulce después de comer’

b.‘Necesito un cigarrillo después de cenar’

c.‘Los domingos no pueden faltar las facturas’

d. ‘No puedo dejar de pensar en ella’

En fin, fijate que todas hablan de una necesidad, detrás de ella se esconde una carencia.

Algunas traducciones;



Necesito más amor, lo dulce me hace sentir aquello que no tengo, carencia de amor, deseo deccontención.

b. El humo del cigarrillo nos genera estar en una nube, a la que nadie puede entrar o solo los que yo permito, la simbología del cigarrillo es una autodestrucción, el humo te va ahogando, el deseo escondido, hablar, encontrar mi lugar en el mundo, autovaloración.

c. Facturas, harinas, el trigo tiene la simbología del padre, también si esto nos lleva a un sobrepeso puede decirnos ‘necesito protección.

d. Anhelo de pasado y sentir que fue mejor que el presente, observa que no podes correr o caminar mirando hacia atrás, es lo mismo.

Tenemos dos voces internas, una que nos da calma, y la otra voz atormenta, si nos enfocamos en la primera nuestra vida se conecta más con la paz y la felicidad, si escuchamos más a la segunda nos aleja de todo eso, la voz que nos atormenta utiliza como principal comodín trucos con el tiempo, estate atento a eso, cuando se trate de mirar al pasado o futuro y te saque de ahora, se trata de tu propio autoboicot.

3. No se trata de soltar, dejar ir, destruir, olvidar, bloquear, lo que definiste que te hace mal, punto uno, lo construiste vos, porque fue tu salida ante un conflicto, fue tu escape, lo que hay que hacer ahora es preguntarte;

¿Sigo necesitando esto que me hace mal para tapar esta carencia?

En este punto podes terminar o continuar esta lectura. Date el tiempo de comprender que no fallaste nunca. Son elecciones.

4. En este paso vas a elegir algo que te haga mejor que aquello, no dejar algo, sino elegir algo mejor en vez de lo otro. Este punto va junto con el punto 5, no puede existir uno sin el otro;

5. Placer efímero versus placer duradero

¿Cuál elegís?

De acá depende todos estos puntos, ¿Recordas que te hable de que tenemos dos voces?, okey, la voz que nos atormenta cree que solo vamos a ser felices con los placeres efímeros, por eso siempre te incita a que fumes un cigarrillo más, te incita a que el lunes empieces la dieta, te incita a que sigas viendo el perfil de tu pareja anterior, vamos más profundo, cuando haces todo eso que te hace mal: ¿Sentís un boom de energía de placer por un momento?, ¡si!, y ahí esta el sentido de todo esto, eso solo dura un instante, pero si elegís aquello que es duradero, y si hoy empezas a elegir más en vez de una torta unos frutos secos y una rica manzana, si en vez de fumar constantemente te das cuenta de todo el tiempo que tenes de sobra para disfrutar con tu familia y menos fatigado, ahí cuando experimentes el placer a largo plazo vas a entender que tu vida vale más que un instante.

