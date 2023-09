Chacra Los Retamos, alfajores de calidad Premium

Almendra Guillier, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Empecé a hacer alfajores en pandemia, en mayo del 2020 aburrida y encerrada en casa como casi todos. Buscaba hacer algo rico para mí y para pasar el tiempo.

La primera tanda de alfajores que hice eran muchísimos para mi sola,así que les regalé a mis familiares y conocidos; les decía que cuando salgan a hacer las compras pasen a buscar. A medida que los iban probando me iban diciendo que les encantaban, que siga haciendo y así empecé a vender. Dos meses después tuve que dejar mí trabajo administrativo para dedicarme de lleno a esto que terminó siendo un emprendimiento.

Soy cocinera y muy dulcera, me encanta la pastelería de buena calidad. Nunca había hecho alfajores, sabia algunas técnicas y cómo trabajar con el chocolate, pero nunca había hecho yo sola un alfajor completo. Fue un aprendizaje desde el primer momento!

¿Qué características tienen los alfajores que elaboras?

El producto que creé es un alfajor Premium, lo hice así porque estaba pensando en hacer algo que me gustara a mí. Me encanta el dulce de leche, por eso mis alfajores tienen mucha cantidad. Me encanta el chocolate y por eso elijo una cobertura Premium para bañarlos.

Tenemos una chacra familiar en El Hoyo (Chubut) en la cual producimos fruta fina orgánica (frambuesa, frutilla, arándanos, cerezas, guindas) y con esa fruta hacemos los dulces para rellenar los alfajores. También tenemos frutales y producción de miel orgánica.

Trabajamos con productos locales y de manera artesanal.

¿Cuál fue la importancia de haber conseguido el premio del Mundial del Alfajor?

Dos años después de haber empezado a hacer alfajores, en el invierno del 2022, el emprendimiento estaba pasando por un momento económico difícil. El contexto no ayudaba y las ventas no eran buenas. Yo estaba un poco desmotivada,allí pensé cómo hacer y qué cambiar para que el producto se venda más. Fue en ese momento que llegó el premio del Mundial del Alfajor, que llegó para cambiarnos.

Obtuvimos “Medalla de Oro en categoría Tres Capas” en el Campeonato Mundial del Alfajor 2022 con un alfajor de dulce de leche y dulce de frambuesa orgánica bañado en chocolate semiamargo.

Ese premio nos impulsó a nivel nacional y nos permitió empezar a posicionar la marca, las ventas mejoraron y empezamos a crecer.

Actualmente tenemos una producción semanal de dos mil alfajores, seguimos trabajando de manera artesanal y buscamos representar a la Patagonia Argentina con lo mejor de nuestra tierra.

