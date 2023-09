Abogada Silvana Melisa Morales

Silvana, ¿cómo surgió tu vocación por la Abogacía?

Desde que recuerdo quise ser Abogada, era algo que estaba dentro de mí desde muy chica. Cuando me recibí, me sentí un poco frustrada, creo que no venir de una familia de Abogados y no tener a nadie cercano en la profesión me hizo sentirme sola.

Después de varios años de trabajar para varios estudios jurídicos en Corrientes y Misiones, CABA, en el año 2020 a mitad de año decidí comenzar a llevar mis propias causas, mi objetivo siempre fue darles una solución a los clientes.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus clientes?

Siempre quise recuperar valores que hacen a un verdadero abogado, honestidad, confianza, credibilidad y por sobre todo cercanía con las personas.

También me llamaba muchísimo la atención que existía el individualismo o los apellidos, sentía que el trabajo en equipo y en red era más efectivo, ahí fue cuando empecé a tejer redes y trabajar en algunas causas con otros colegas. La idea principal era dar una respuesta y la más rápida que fuera a mis clientes.

En la actualidad, somos un grupo de colegas que trabajamos en red para poder brindar la mejor solución a nuestros clientes.

¿Cómo te proyectas dentro del rubro del Derecho?

Lo que me proyecto es seguir creciendo en primer lugar como persona y después como profesional, aprendiendo para poder seguir brindando los mejores servicios.

Actualmente trabajo con un grupo de personas que se dedican a diferentes áreas del Derecho, cuando nos llega una causa analizamos, encausamos y dejamos en manos del mejor profesional de nuestra red.

¿Cuáles son tus diferenciales en tu profesión?

Considero que lo que me diferencia es la proximidad hacia el cliente y la honestidad en cada paso, intentamos ser lo más prácticos posibles para poder ayudar a las personas.

Si tuvieras que iniciar nuevamente, ¿qué harías diferente?

Creo que lo que haría diferente, si volviera a empezar seria animarme a más y no dejar que los miedos me ganen. También entender que no todos pueden trabajar en equipo, aprendería a seleccionar mejor a mis colegas o las personas con la que me vinculaba, específicamente aquellos con los mismos valores.

Datos de contacto:

Teléfono: 3755-500575

Mail: [email protected]

Instagram: silvanamelisamorales

por CEDOC