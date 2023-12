Cómo obtener la ciudadanía italiana en Argentina: consejos de una experta - Brand

¿Qué la motivó a dedicarse al asesoramiento y gestión de ciudadanías italianas?

Personalmente tengo raíces italianas, soy ciudadana italiana y nunca perdí el contacto con la identidad italiana. En Argentina trabajé 13 años en la organización Techint, empresa de origen italiano. Sumado a que, es un trabajo que me da mucha satisfacción en lo personal, porque toca la fibra íntima de la historia de cada familia con la cual trabajo. Siempre estuvo el recuerdo de nuestras raíces, hacer honor a nuestros antepasados obteniendo la ciudadanía italiana que, en definitiva, es un derecho de cualquier descendiente. Tengo muchas historias familiares acumuladas, luego de haber trabajado por varios años en lo mismo, como promesas hechas en el lecho de muerte, reivindicación de personas que pensaron que no la podían obtener porque el bisabuelo había renunciado a la ciudadanía, algún día, debería escribir un glosario con las anécdotas, son verdaderamente emocionalmente movilizantes. Por suerte, pudimos ayudar a mucha gente a encontrar a sus antepasados para poder reivindicar su derecho. Cuando la familia obtiene la ciudadanía italiana se reconcilia con sus orígenes, se sienten orgullosos, es como cerrar un círculo de la historia familiar. Además de cara al futuro, sabemos que abre las puertas de Europa para estudiar, trabajar y progresar.

¿Cuáles son los requisitos y trámites que se deben cumplir para obtener la ciudadanía italiana por vía administrativa o judicial?

Principalmente, encontrar un antepasado italiano. Cuando digo encontrar me refiero a que se debe probar su nacimiento en Italia y que sus padres eran italianos también, ya sea con un acta de nacimiento o su acta de bautismo. Como aún no hay límite generacional, ayudamos a encontrar al italiano/a y a demostrar el vínculo con ese antepasado, que en italiano se dice AVO. ¿Cómo demuestro ese vínculo? Con las actas de nacimiento, matrimonio y defunción hasta llegar al solicitante de la ciudadanía italiana. Es fundamental, en este proceso, demostrar que el italiano/a no se haya naturalizado argentino antes del nacimiento de sus hijos/as. En mi web www.adnitaliano.com ofrezco una guía gratuita para descargar, explicando los pasos a seguir para obtener tu ciudadanía italiana. También los invito a visitar la página web del Estudio Legal italiano, www.kairoslbc.com, con el cual trabajamos para realizar todas las presentaciones ante la Justicia en Italia. El equipo de trabajo en el estudio está compuesto por la socia Patrizia Giannini, la abogada Silvia Giannini y yo, entre las 3 acompañamos a cada familia desde el principio hasta que obtiene su ciudadanía italiana. En ese camino vivimos con el cliente su emoción cuando cumplimos con ese deseo familiar de recuperar su identidad italiana. El estudio jurídico tiene oficinas en Milán y en Roma y las abogadas están habilitadas para representar judicialmente a los clientes en cualquier región de Italia. Incluso Patrizia Giannini es abogada casacionista, lo que significa que puede representar a sus clientes ante la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Por otro lado, la firma forma parte de una red internacional de abogados y consultores llamada GGI, Geneva Group International www.ggi.com que nos permite tener conexiones y experiencias en todo el mundo.

¿Qué beneficios y oportunidades ofrece la ciudadanía italiana a los descendientes de italianos en Argentina y otros países?

Vivir, trabajar y estudiar por los 27 países que conforman la Unión Europea sin necesidad de visados ni permisos de trabajo. Acceder a becas de estudio en universidades italianas. Si residís en Italia tenés derecho a la sanidad pública italiana, a una pensión jubilatoria en Italia, pensiones de viudez e invalidez, por supuesto, siempre que se cumpla con los requisitos que se apliquen a cada caso.

Con respecto a la educación, acceso al sistema educativo italiano o de cualquier país de la UE. Para los jóvenes, existe el programa llamado Erasmus, fundado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es financiar el intercambio internacional entre países miembros de la UE.

El proceso de visado para los países que no conforman la CE, es más sencillo, como por ejemplo USA, que solicita el ESTA a los ciudadanos de la CE. El visado ESTA se rellena online y permite una estadía máxima de 90 días.

Para aquellas personas que consideran residir en USA, las inversiones en Estados Unidos, como ciudadano italiano, debe declarar US$100.000 dólares para ser considerado inversor, mientras que para otras nacionalidades USA puede solicitar, para cumplir el mismo requisito, US$500.000 o incluso más.

¿Qué desafíos y dificultades ha enfrentado en su trabajo como abogada en la gestión de ciudadanías italianas?

Hoy en día, el mayor desafío de los profesionales es la desinformación con la cual llegan las personas. Hay demasiada información disponible en internet y redes sociales, que muchas veces, en lugar de ayudar, desinforma, tergiversa y confunde al interesado, en vez de ayudar a transmitir la respuesta correcta para cada caso concreto. Lo más frecuente es que, la información disponible sea de carácter general, pero para obtener una nacionalidad, en este caso la italiana, se requiere de un análisis preciso del árbol genealógico de la persona, de las actas y la documentación que posee. Otra de las dificultades es lidiar con la burocracia y trámites que deben hacerse para rectificar información en actas de los registros civiles y también rectificaciones judiciales o informaciones sumarias que se llevan a cabo en tribunales, requieren de mucha paciencia, constancia, perseverancia y, por supuesto, del acompañamiento de profesionales serios que conozcan los detalles precisos en cada paso. Mi gran desafío ahora mismo es dar el asesoramiento correcto a cada persona que me contacta. Siempre digo que la obtención de la ciudadanía es el resultado de mucho esfuerzo y, en cierto modo, transcurrir ese proceso con cariño y con ganas, eso es lo que transmito a cada cliente.

¿Qué consejos le darías a las personas que quieren hacer su ciudadanía viviendo en Italia?

Que averigüen muy bien los requisitos que deben cumplir para entrar en Italia, permanecer y, sobretodo, estar muy atentos a los contratos de locación que firmen para fijar residencia, que lleven ahorros para imprevistos y que se contacten previamente con la comuna que eligieron para que les indiquen con anticipación cuáles son los documentos y requisitos que les van a solicitar en esa comuna.

