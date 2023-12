Metales pesados, ocuparnos vs preocuparnos - Brand

Hoy en día estamos expuestos a infinidad de metales pesados, desde el desodorante, los utensilios de cocina, el agua, maquillajes, medicamentos, por mencionar algunos.

No es para que se alarmen, pero si para que sepa. El poder de todas las personas es la información, y por ello quiero escribir sobre el tema.

Quiero aclarar que no todas las personas somos iguales y no todas reaccionamos iguales ante metales pesados. Esto quiere decir que por estar expuestos no necesariamente tiene que haber contaminación.

Los metales pesados pueden entrar al cuerpo de diferentes maneras. Se pueden respirar, comer o absorber a través de la piel. Debido a que los metales pesados se encuentran en todas partes, es normal tener algunos en el cuerpo. Pero si demasiados metales pesados entran en su cuerpo, puede causar intoxicación por metales pesados.

La intoxicación por metales pesados puede causar daño a órganos, cambios de comportamiento y dificultades con el pensamiento y la memoria. Los síntomas de intoxicación por metales pesados dependerán del tipo de metal, cuánto hay en su cuerpo y su edad.

Los metales pesados que se analizan más comúnmente son:

Plomo

Mercurio

Arsénico

Cadmio

Cromo

Otros metales que pueden analizarse incluyen aluminio, berilio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, níquel, platino, selenio, silicio, plata y talio.

Hay varias formas de detectar los niveles de metales pesados en el organismo: laboratorio, muestras de uñas o pelo, incluso hay dispositivos como el oligoscheck que permite obtener el perfil completo; porque muchos de estos metales se almacenan en la célula dañándola y no están en el torrente sanguíneo por lo que su detección por laboratorio es insuficiente.

Ahora bien, una vez detectado, además de eliminar la exposición, se realiza la quelación para eliminar dicho metal de la célula y del organismo. Esta quelación tiene que estar guiada por un médico y se puede hacer en forma de sueros y vía oral.

Si querés más información contáctame www.lifestylemedicineandcoach.com

por CEDOC