De cursos gratuitos a transformar vidas: Agilidad a la Gorra, una modalidad que está pisando con fuerza - Brand

A dos años del nacimiento de "Agilidad a la Gorra", la iniciativa liderada por Her Gorino, se destaca no solo por ofrecer cursos gratuitos, sino por dejar una huella significativa en las vidas de quienes participan. Her comparte cómo estos cursos están impactando positivamente en la sociedad y cómo planea amplificar aún más su alcance en el futuro.