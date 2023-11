Los ataques de pánico - Brand

¿Qué son los ataques de pánico y porque se producen?

Los ataques de pánico se presentan como una aparición súbita y repentina de malestar intenso que puede provocar múltiples síntomas, entre ellos palpitaciones o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, sensación de asfixia o dificultad para respirar, sensación de ahogo, náuseas, mareos, escalofríos, miedo a perder el control o miedo a morir. En ocasiones a estos ataques le sigue una preocupación acerca de que le dé otro episodio, y también acompañados con comportamientos de evitación.

¿Cuáles son las causas?

Podríamos comenzar este apartado diciendo qué cosas generalmente se conocen como causas y que habitualmente no lo son. Los ataques de pánico no remiten específicamente a una causa orgánica. No hay nada malo en tu fisiología que te haga ser mas propenso a padecer ataques de pánico, sino que, por el contrario, es un desorden psicosomático. Todo lo que producimos a nivel de pensamiento es lo que va a determinar como nos sentimos, como actuamos, y también va a desencadenar cambios a nivel fisiológico.

Entre las principales causas se encuentra someterse a altos niveles de estrés sostenido. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda generalmente mayor a la que podríamos responder en condiciones normales. El estrés puede ser positivo y de esta manera nos ayuda a atravesar situaciones de mayor demanda y responder adecuadamente, pero cuando el estrés es crónico, suele generar estados de alerta constantes y exceso de cortisol en sangre, lo que desencadena una serie de reacciones a nivel físico, conductual y emocional que resultan disfuncionales. Emocionalmente nos encontraremos mas tensos y con una menor capacidad de gestionar correctamente las emociones, aparece la rigidez cognitiva y el aumento de la sensibilidad a los estímulos internos y externos.

Esta información es muy importante, ya que en la mayoría de los casos no se hace un buen diagnóstico de los trastornos ansiosos o bien, este llega con mucha demora después de 15 o 20 años. Esto hace que la persona no encuentre el tratamiento adecuado y por lo tanto que se vea degradada su calidad de vida.

La terapia cognitivo conductual aporta a los pacientes las herramientas para cambiar la conducta y las emociones mediante el cambio de la manera en que se perciben los eventos de la vida diaria y además se enseña a los pacientes a gestionar sus emociones de modo que se tiende a su autonomía y gestión emocional.

Datos de contacto:

Lic. Flavia Cerutti.

Mp.13357

Psicóloga y Maestranda en innovación Educativa.

Consultorio Online.

WhatsApp: https://wa.me/543512805422

Instagram y tiktok: @psicologa.fla @liberatedelpanico

por CEDOC