Constelaciones Familiares y Organizacionales por Milagros Lógicos A

Las Constelaciones Familiares realizan una serie de movimientos que tratan de restablecer el orden natural que facilita que el tema a tratar encuentre una solución al conflicto.

Mama y Papa: Reconciliarse con las figuras de los padres, que son las personas que nos han dado la vida, garantiza un mejor orden en la vida. La madre, representa al vínculo y la nutrición de las bendiciones de la vida. El padre representa la fuerza para estar en el mundo y el poder conseguir objetivos, marcar límites y tener una mente enfocada y dirigida.

Relación de pareja: En ocasiones, existen una serie de desequilibrios o bloqueos invisibles motivados por lealtades familiares toxicas, que complican la relación, desde las constelaciones podemos observar cuales son y facilitar una consciencia para interiorizar el aprendizaje que conllevan.

Los hijos: Los hijos pueden llevar consigo aprendizajes que los padres no quieren o no están dispuestos a ver. También los hijos pueden solidarizarse involuntariamente con procesos dolorosos del sistema familiar (Este dolor no es mio) Constelar a los hijos cuando hay algo difícil con ellos o en ellos, puede ayudar a liberarlos de la carga que asumen.

Dinero prosperidad y abundancia: Los temas económicos (ruinas, falta de trabajo, escasez) son bastante recurrentes en las Constelaciones Sistémicas. Eso se debe a fidelidades inconscientes respecto al sufrimiento de los ancestros sobre temas financieros o bien por circunstancias de duelos no superados.

Nacimiento y gestacion: Tanto la gestación como el nacimiento son momentos clave en nuestra vida. Si durante alguno de esos periodos ha habido algún problema es posible que haya una memoria inconsciente que influya en el desarrollo de nuestra vida.

¿Cómo puedes saber si alguna de estas dinámicas están en la familia? Si tienes ansiedad, adicciones, fracaso en el trabajo, patrones de relaciones negativas, disfunción familiar, trauma y dolor, pensamientos obsesivos, enfermedades físicas, problemas financieros, fobias o culpa excesiva, te invito a mis talleres para poder ver desde el corazón a tu Sistema Familiar para honrarlo y así respetar el destino de todos, construyendo tu propia historia, sin temor a perder ser parte de ellos. Solo devolviendo a cada uno lo que le pertenece y asumiendo solo lo que te corresponde es lo que nos va a permitir vivir la vida plena que hemos venido a vivir.

Recuerda: Vinimos a ser Felices!

