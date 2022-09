CUANDO EL ARTISTA Y EL GALERISTA COINCIDEN

Cuando Antonio Giardinieri arribó a Roma junto a su padre Giovanni - miembro de la Accademia Tiberina -para asistir a una exposición del mismo Giovanni, intuía que seguiría sus pasos.

Mucho tiempo después, Luis Lorefice exploraba Bs. As. examinando obras de arte para abrir una galería en la ciudad de Santa Fe. Cuando se topó con una obra de Antonio, no dudó en que fuera su primera compra…

Hace ya 50 y 15 años respectivamente de ambos acontecimientos. De ahí en más, todas fueron coincidencias profesionales y humanas que se convirtieron en sólidos proyectos vinculados al arte.

LL: Investigando, encontré nada menos que una crítica de Rafael Squirru (1925-2016) hacia el padre de Antonio: “Imposible catalogarlo con comodidad dentro de las corrientes artísticas que configuran la pintura de nuestro siglo, pertenece a todas y no pertenece a ninguna. Asoman elementos surrealistas, futuristas, y de abstracción lírica. Se mueve en distintas dimensiones de la realidad y sueños. Los degustadores del arte participan de esa sutil fiesta del espíritu que sus obras brindan.”

AG: Cuando Luis me contactó y leyó este comentario me causó gracia y nostalgia a la vez. Me decía –vamos… ese sos vos.- Yo recordaba las obras de mi padre expuestas en el museo Eduardo Sívori ó Quinquela Martín. Hablamos de los rasgos de la paleta surrealista y en algunos casos metafísica que él percibía en mi obra…creo que no imaginábamos que todo finalizaría en emprendimientos conjuntos.

Acaban de realizar una exitosa muestra en el Palacio Barolo de CABA. El nuevo desafío es “Modo Arte,” proyecto que además de generar espacios para artistas emergentes, hoy es responsable de la convocatoria y organización de la Noche de los Museos en tan emblemático edificio.

LL: En realidad, siendo arquitecto, siempre me atrajo la historia del arte, sumado a que en mi hogar crecí admirando obras de artistas santafesinos que mis padres coleccionaban. Es así que, luego de regresar de una experiencia en Italia, tomé la decisión de constituir una galería en mi ciudad, Santa Fe. Es increíble que hayan pasado ya 15 años.

AG: Recuerdo a mi padre en largas tertulias con artistas santafesinos. Luego de una exposición en el Hotel Provincial de Mar del Plata, yo sentado entre ellos. Me viene a la mente Raúl Schurgin , pero había varios…siempre así, creciendo entre el olor al óleo y la trementina, entre las telas y pinceles. Siento orgullo y responsabilidad de estar ocupando ese lugar.

LL: De hecho, Antonio fue un gran hallazgo para mi galería. Hay importantes coleccionistas de su obra y su cotización es muy significativa para el mercado argentino. No solo coincidimos en nuestra actividad - los dos desde nuestras diferentes perspectivas y abordajes – sino en lo que es la vida misma. Somos unidos y emotivos , el tiene una familia maravillosa, yo tengo un hijo en Italia que muero por volver a ver y otro preparando su partida.

AG: Ahora impulsamos a que los artistas expongan sus obras y encuentren su público como parte de su crecimiento profesional. Vivimos un momento de producción artística de calidad. La pandemia y nuestra eterna crisis ha intensificado sentimientos y emociones . Muchos han volcado esa energía a producir arte y otros a descubrirlo para sentirse vivos.

Contactos info expo Barolo 11 58881186 3425411578 www.estudiodeartesur

por CEDOC