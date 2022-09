“Llevo casi quince años trabajando en empresas de diferentes industrias, agropecuaria, marketing y publicidad, comercio internacional y software, entre otras. Mi principal experiencia está en la apertura de mercados a nivel general, muchas veces representando a empresas de Argentina y otras representando a empresas del exterior en nuestro país y llevando sus productos a diferentes mercados. Mi experiencia en cómo manejar grupos de trabajo, cómo unificar y potenciar el equipo y cómo hacer crecer una empresa, viene de haber ocupado puestos senior o directivos y de liderazgo en la mayoría de las empresas en las que trabajé”, asegura Mariano Niel, Lic. en Administración con Maestría en Finanzas y uno de los más reconocidos coach estratégicos, además de CEO en roomin.app, una herramienta para que las empresas creen sus propios espacios virtuales en la Web 3.0.

- ¿Qué importancia tiene la capacitación en el coaching estratégico?

Considero que la formación y la capacitación debe ser continua, en lo que sea. Incluso hasta en un hobby. Ni hablar cuando involucra la vida profesional. De hecho, yo mismo estoy empezando un curso en la Escuela de formación de Líderes, con certificación internacional. Entiendo que no hay un techo en la formación. Todos los días se aprende. Y así debe ser. Ser coach también implica reconocer lo que no se sabe y subsanarlo para poder transmitir más y mejores conocimientos. El coaching no es cambiar o hacer la función de los miembros de una empresa, sino darle los materiales y herramientas para que ellos puedan luego hacerlo solos. Y para eso hay que prepararse continuamente.

- ¿De qué manera trabaja con los empleados de las empresas que lo contratan?

Yo soy honesto conmigo y con mis clientes. Trabajo con los empleados con esa misma honestidad. Si voy a una empresa y veo que lo que necesitan no lo puedo realizar por X motivo, se lo diré y le aconsejaré quién puede hacerlo y guiarlo en ese sentido. Lo mismo que aplico en mí, lo hago con las personas. Se tiene que analizar las capacidades de cada uno y también cuáles son sus limitaciones. No para separarlos del grupo, sino para que ellos mismos puedan pedir ayuda o digan hasta acá llega mi conocimiento.

- ¿Tiene planes o paquetes de servicios armados?

Cada empresa es única y necesito tener dos o tres charlas con ellos para que me cuenten su estructura, cómo trabajan y sus objetivos, y así poder desarrollar un plan específico. Esto es así porque la naturaleza y el fin que cada empresa tiene, la convierte en singular y diferente del resto. ¡Armar un paquete enlatado, en mi humilde opinión, sería un grave error!

