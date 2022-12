Dr. Jonatan Motyka: Un cambio de paradigma en el tratamiento del dolor crónico

Doctor, ¿cómo fueron los inicios en su especialidad?

Antes de comenzar la residencia quería hacer Cirugía Plástica. Sabía que mi vida era en un quirófano. Por las pocas vacantes me anoté en Traumatología. Luego durante la residencia analicé que me gustaba columna, porque me atraen los desafíos, al tratarse de patologías y cirugías difíciles, y porque no abundan Cirujanos de esa especialidad. A su vez, en la actualidad me estoy dedicando mucho al intervencionismo del dolor.

¿En qué consisten estas intervenciones?

Realizamos los tratamientos del dolor crónico siguiendo una escalera terapéutica como fármacos, fisioterapia, ejercicios, bloqueos bajo imágenes, radiofrecuencia y neuroestimuladores. Con respecto a las cirugías, me formé en un fellow (Hospital Milstein y Favaloro) realizando cirugías MISS (de su sigla miniinvasiva en inglés) y cirugías abiertas de gran magnitud y complejidad, como deformidades (escoliosis). Realicé formación en el exterior y continúo realizando actualizaciones nacionales e internacionales.

¿Qué son las terapias regenerativas?

Son un modelo nuevo de alternativa terapéutica para mejorar el dolor sin tener que recurrir a cirugías, salvo en casos específicos de indicación quirúrgica absoluta. Se basa en infiltraciones de plasma rico en plaquetas o células madre propias del paciente que, mediante un proceso de centrifugado, se colocan en diferentes tejidos, en este caso en la columna, provocando una regeneración de los mismos para diferentes patologías. Hay trabajos europeos y americanos que avalan la técnica, cada día más utilizada.

¿Cuáles son los desafíos a futuro para su especialidad?

En cuanto a las cirugías de columna, estamos ante un nuevo dilema: si realizar cirugías grandes, o MISS, o no indicarlas. Todo depende de un correcto y certero diagnóstico. Cirugía MISS tiene menores complicaciones, ya que la incisión de piel es de 2-4cm y hay mínimo daño osteomuscular, menor tasa de infecciones y una recuperación más rápida. Si se puede optar por alternativas que eviten la cirugía, lo haremos.

Esto nos transporta a un nuevo desafío o paradigma que surge: en nuestro equipo estamos cada vez más a favor de lo mini o de lo no quirúrgico. Las personas, lo que menos quieren es entrar a un quirófano. Si lo pienso como paciente o por un familiar, le digo lo mismo. Por lo tanto, el desafío que estamos transitando es el tratamiento del dolor con intervencionismo miniinvasivo.

Datos de contacto:

Jonatan Motyka

M.N.: 134.454

Instagram: @drjonatanmotyka

Facebook: jonatanmotyka

In: Jonatan Motyka

Mail: [email protected]

por CEDOC