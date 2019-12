Dr. Santiago Martín Grinstein: la evolución de los rellenos en la actualidad

¿Qué tipo de cirugías realiza?

Todas las cirugías plásticas descriptas. Cirugías de cabeza, cara y cuello y cirugía reconstructiva facial.

Dr. Grinstein, con su alta especialización y diecisiete años de formación académica en Cirugía, estando siempre a la vanguardia, ¿cómo podría explicar esta evolución de los rellenos?

Antes se utilizaban rellenos desconociendo sus resultados a largo plazo, dando lugar a procedimientos muy desfavorables desastrosos, totalmente antiestéticos con un alto índice de complicaciones y rechazo del mismo.

Por eso en la actualidad se puede optar por rellenos naturales totalmente inocuos y corregir cualquier tipo de defecto antiestético, evitando así someter al paciente a una cirugía con anestesia general y obtener óptimos resultados, este procedimiento se realiza en consultorio con una duración de menos de tres minutos con resultados en el momento y asombrosos.

¿Con qué materiales trabaja?

Con ácido hialurónico, botox, plasma propio del paciente, y productos naturales.

¿Y cuál es la duración del efecto?

El efecto dura un año con dos aplicaciones de dos inyecciones de un mililitro de ácido hialurónico y así se logra tener la cara deseada.

¿Cómo es posible con un relleno levantar la punta nasal o eliminar la papada?

Gracias al ácido hialurónico y su gran afinidad por el agua, el gran entrenamiento por parte del cirujano y conocimiento de medidas encefalométricas.

El ácido hialurónico debe ser aplicado por un cirujano experimentado con tal sensibilidad como si la punta de la aguja fuera una extensión de su mano, como el pincel al pintor.

¿En qué zonas del cuerpo trabaja con este método?

Trabajo frente, pómulos, párpados, patas de gallo surconasogeniano (nasolabiales), cuello, arrugas de labio superior (código de barra), nariz, contorno mandibular y cualquier asimetría corporal.

¿Cuáles son los procedimientos con rellenos que mas realiza en la actualidad?

El refresh o rejuvenecimiento, en el mismo se quitan diez años al paciente en breves minutos, el aumento de volumen, rehidratación y perfilado labial acompañados de pómulos en mujeres jóvenes, los labios a pesar de ser el procedimiento más realizado en la argentina y en el mundo es también muy temido y prejuiciado por malos resultados en la antigüedad.

Como cirujano Plástico y Reconstructivo Maxilofacial y estar trabajando con materiales como titanio o materiales protésicos la técnica con rellenos facilita mucho nuestra labor como nunca lo imagine y evita cirugías innecesarias para los pacientes Las modelaciones con rellenos naturales son accesibles dado que es un procedimiento que requiere un mililitro de ácido hialurónico realizado en consultorio en forma ambulatoria, por todo esto tengo la creencia y siento que los rellenos naturales son el futuro de la cirugía plástica.

¿Cuál es el procedimiento que más se realiza para esta época del año?

Los labios pómulos y narices están en augue dada la evolución de los rellenos, siempre y cuando las condiciones psicológicas del paciente permitan trabajar con ellos. El profesional debe saber decir que no en ciertas ocasiones que los pacientes pierdan o distorsionen su imagen corporal.

¿Qué condiciones deben cumplir?

Deben ser pacientes sanos, comprometidos con el procedimiento, en constante comunicación con el profesional, realizando así un tratamiento personalizado.

* Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora. * Médico Especialista en Cirugía General. * Especialista en Cirugía de Cabeza Cara Cuello y Maxilofacial. * Especialista en Cirugía de Trauma. * Cirujano Reconstructivo Facial. * Ex Docente colaborador de IAR UDH de diferentes universidades y sus estudiantes en formación. * Miembro de la Asociación Argentina de Cirugía (MAAC). * Ex Jefe de Residentes de Cirugía General Del Hospital Interzonal Agudos Evita de Lanús. * Ex Jefe de Guardia del HIGA de Lanús. * Ex Miembro de Cirugía de Cabeza Cuello y Maxilofacial del HIGA de Lanús.

* Jefe de Cirugía Plástica y Reparadora de Cabeza Cuello y Maxilofacial de Clínicas C.A.B.A. y Prov. de Bs. As. * Jefe de Cirugía Plástica de dos Centros Privados. * Codirector Médico del Centro Medical Point. * Codirector médico de policonsultorios médicos Las Lomitas. *Director Médico de Depi Healt.

