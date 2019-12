Sin Gluten Olivos: todo recién horneado

Sandra Moscosos Saavedra, hasta hace 10 años, nunca había cocinado. “Comencé a sentir la inquietud por una hermana a la que diagnosticaron celiaquía y no podía encontrar nada para comer. Ella siempre fue mi otra madre más que mi hermana, así que cuando la ví llorar en una reunión en su casa después de descartar los productos que había comprado en una dietética y que solo encontraba productos freezados, fue entonces que le dije a mi esposo que iba a aprender a cocinar para celíacos”, recuerda Sandra. Primero profundizó conocimientos para poder prepararle cosas dulces y saladas en cada encuentro o festejo familiar. “Fui a un curso especializado y me interioricé acerca de las materias primas necesarias. En poco tiempo, me invitaron a producir comercialmente, pero yo estaba preocupada en seguir investigando y lograr las medialunas que no existían y ella deseaba. Probé mil mezclas y cocciones a lo largo de varios años y mi marido me respondía que no eran medialunas. Hasta que una noche descubrí algunos secretos de las féculas y otros componentes que nos llevó a pensar en un negocio”, dice Sandra que en noviembre de 2015 inauguró Sin Gluten Olivos, junto a sus hijas María José y Rachel, “mis pilares en sueño que se convirtió en realidad. Aún sin publicidad, pronto debimos ampliar nuestra capacidad y agregar hornos comerciales y algunas máquinas para procesar mezclas y masas”. ¿Cuál es el secreto para lograr buenos resultados? Definitivamente, más allá de los conocimientos, que son necesarios, es fundamental buscar los mejores insumos para lograr los resultados más adecuados. ¿Qué productos ofrecen? Hoy, entre otras cosas, proveemos a restaurantes y confiterías de Vicente López, pan de molde blanco e integral, con o sin semillas y también canelones. Producimos medialunas, que pueden tener pastelera o dulce de leche, o jamón y queso, otras facturas, churros y tortas fritas, figacitas comunes y de manteca, baguetines, alfajores de maizena, alfajores de chocolate belga, galletitas de queso, de chocolate, pepas, lemmon pie, cheese cake, torta Balcarce, chocotorta, y la torta que se desee a pedido. Entre los productos salados hacemos tallarines, sorrentinos, prepizza, empanadas de carne, choclo, pollo, espinaca, caprese, atún, arrollados con o sin jamón, de atún y locro en algunas fechas, al igual que pastelitos. ¿Todo lo producen ustedes? Absolutamente todo, incluyendo cremas, salsas o mayonesas, y no usamos conservantes ni aditivos. Llegan las fiestas, ¿también tienen pan dulce? En breve comenzamos con pan dulce en distintas variedades, piononos, budín inglés y otros como de zanahoria y jengibre, un reclamo de nuestros clientes para Navidad y Fin de Año. Desde 2016 el Instituto Favaloro me eligió para que dicte la clase práctica final de cada año de los estudiantes de Nutrición. ¿Tienen planeado franquiciar el esquema de negocio? Recibimos pedidos de franquicias, pero por ahora solo podemos abastecer algunos productos para negocios similares o confiterías. Pensamos en otro local con mesas para brindar nuestros productos frescos y artesanales, pero no resulta sencillo. En nuestro negocio todo es del día. Somos una panadería, principalmente. Los celíacos al momento de ser diagnosticados pierden la posibilidad de comprar productos recién horneados y es importante que recuperen sabores, texturas, en fin, que vuelvan a comer rico, como tiene que ser.

Para más información: Av. Maipú 3274, Olivos, Buenos Aires Tel.: (011) 4711-1650 FB: singlutenolivos IG: @singlutenolivosbaire