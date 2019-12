Hernán Guzmán: misma textura y sabor, pero sin glúten

Por diversas circunstancias de la vida, el chef Hernán Guzmán comenzó a introducirse en el mundo libre de gluten, sin ser celiaco.

Especialista en técnicas libres de gluten, aplicadas a la panadería, pastelería y cocina, “me emocionaba ver como quienes probaban los productos de pastelería que yo elaboraba quedaban sorprendidos, ya que no eran lo mismo que estaban acostumbrados a consumir".

"Eso me motivo a buscar nuevas técnicas que no existían en el país para perfeccionar la elaboración de alimentos de panadería sin gluten. Ahí fue cuando comenzó la parte más difícil de mi desafío: no lograba conseguir texturas y sabores propios de cada producto. Eso me frustraba. Sentía que los celiacos merecían comer elaboraciones con las mismas características de los productos con gluten".

"Por esto, me encerré durante nueve meses en mi cocina, investigué, pedí ayuda del exterior, y ahí pude descubrir cómo funcionan los almidones y las féculas, así como la importancia del uso del agua. Y a fuerza de prueba y error pude lograr técnicas de amasado, hidratación, humectación única”, explica Hernán que hoy es un referente en celiaquía en Argentina, gran parte de América y Europa.

¿A partir de su experiencia y sus descubrimientos es que comenzó a dar sus reconocidos talleres a lo largo y ancho del país?

Sí, y hoy también brindo asesoramiento a empresas y diversas entidades, tanto del interior como exterior del país. Hoy mi nombre es mi empresa.

¿Cuál es el próximo paso?

El año que viene tengo planificado ofrecer mis propios productos como, por ejemplo, panificados, facturas, hojaldres, pizzas, pastas a restaurantes y hoteles. Pero mi objetivo principal es que los celiacos aprendan a elaborar sus propios productos.

Por eso invito a todos los que quieran realizar mis cursos o talleres, o quienes desean organizar algún seminario demostrativo / participativo, a que se comunicarse conmigo.

¿Qué podrán aprender en esos cursos y talleres?

Quienes vengan a mis talleres aprenderán no solo recetas sino técnicas y procedimientos, ya que tengo en cuenta que las recetas no llevan a ningún lado.

El celiaco necesita aprender cómo es el mundo de los almidones y féculas, considerando que no podemos derrochar dinero ya que la materia prima tiene altos costos. Mis recetas y mis técnicas van a permitir que cada celiaco pueda conseguir un producto único, sencillo y al alcance de todos.

Para contacto: Cel: (+54911) 6141 4406.

