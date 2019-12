Despacho de Sabores: saludable, feliz y libre de glúten

Nela Dipasquale comenzó con su propio negocio en 2015, luego de que cerrara la empresa para la que trabajaba como nutricionista.

“En un comienzo trabajaba para Chocoarroz – Deli Light, una empresa familiar que fue vendida a Molinos Río de la Plata con mi consecuente traspaso a la nueva compañía de la misma familia y que pocos años después tuvo que cerrar sus puertas. Así fue como me animé a plasmar mi propio sueño”, dice.

¿Cómo tomó la decisión de iniciar Despacho de Sabores?

Al momento del desempleo no sabía bien qué hacer, si volver a lo seguro de un trabajo en relación de dependencia o arriesgarme a cumplir mi sueño.

Así que me dije: lo único que tengo para perder, es plata, y lo que tengo por ganar es, aparte de plata, un negocio sustentable, posibilidad de crecimiento, cumplir mi sueño y trabajar de mis dos profesiones amadas, gastronomía y nutrición. Viendo que lo bueno pesaba más que lo malo, decidí tomar el riesgo.

En 1997 Nela había estudiado técnica en administración de empresas gastronómicas. Y mientras estudiaba trabajaba en una rotisería cerca de donde vivía en Lomas de Zamora.

“Me la pasaba pelando cebolla, papa y zanahoria. Es el trabajo que recuerdo con mas amor, porque era casi como una familia para mí".

"Me recibí con el mejor promedio de ambos turnos y eso me abrió las puertas a conseguir rápidamente pasantías rentadas, entre las que tuve la oportunidad de trabajar con Maru Botana en Magic Cakes y prepararle toda la mice en place y acompañarla a grabar a los estudios de Utilísima”, recuerda Nela que pronto sintió que no alcanzaba con estudiar solo gastronomía y comenzó con la licenciatura en Nutrición en la UBA.

Además para mantenerse preparaba tortas en su casa y cuadrados dulces para abastecer diferentes bares y no perder la mano con la cocina, donde prefirió abocarse porque la atención en consultorio no terminó de gustarle. Hoy, ella misma sigue siendo la que hace las tortas de Despacho de Sabores que presenta como los permitidos de una dieta saludable.

¿Qué le aporta a Despacho de Sabores su especialidad como nutricionista?

En Despacho de Sabores puedo diseñar menues saludables, deliciosos, nutricionalmente balanceados, exceptuando la pastelería que es el permitido de la dieta. Sin gluten no es lo que más me gusta destacar de mi negocio, pero es la pregunta que todos me hacen siempre.

Como nutricionista, observé que cada vez más se detectaban casos de enfermedad celiaca, entonces se me ocurrió sumarle un plus diferencial a mi negocio que fue: hacer cosas libres de gluten con alimentos aptos para celiacos, y que la gente que no era celiaca los consumiera sin darse cuenta y el celiaco estuviese feliz de comer todo lo del menú sin tener que preocuparse por la contaminación cruzada.

En Despacho de Sabores tenemos comida rica y saludable, sin gluten, con permitidos, el agua de filtro sin cargo y pet friendly, en honor a mi fiel compañero Víctor, mi perro.

Para contacto : Bonpland 1617, CABA Palermo (1414) - Tel. 4774-2510.

Conoce más en www.despachodesabores.com o en su perfil de Instagram.