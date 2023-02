El crecimiento personal como valor agregado en el deporte

La autoconfianza tiene una estrecha relación con la percepción de control. Es la creencia que tienen los propios individuos en sus recursos y habilidades para lograr diferentes objetivos y retos, por lo tanto, depende tanto de las habilidades que tiene el deportista y de cómo éste las percibe, como así también los objetivos, y como el deportista los percibe ya sea como un reto o amenaza, aclara María Laura Tramanone, acompañante en Biodescodificación, Experta en Psiconeuroinmunología y Coach Deportivo.

- ¿De qué manera se consolida la autoconfianza?

El autoconocimiento es la clave, la autoconfianza se consolida cuando el deportista es capaz de reconocer sus fortalezas y aptitudes. No es lo mismo, hacer lo que el entrenador indica y punto, a hacer sabiendo de manera consiente, cuáles son sus recursos como deportista que pueden suponer un valor agregado al equipo. En este punto cabe señalar dos tipos de autoconfianza: por un lado, la específica, aquella en la que se tiene plena certeza de que es efectivo en habilidades puntuales, por ejemplo “patear con precisión el tiro libre”, por otro lado, se encuentra la autoconfianza más general o global, aquella en la que indicaría un nivel de confianza en los propios recursos en cualquier situación conocida o no. Esta última es una confianza más de base, más personal. Por lo tanto, la autoconfianza para una persona no es la misma en todas las situaciones, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, un deportista puede tener una elevada autoconfianza pateando un tiro libre y no estando de arquero.

- ¿Qué implicación tiene el auto concepto y la autoestima en el deporte?

La autoconfianza está íntimamente relacionada con el auto concepto, que es la opinión que tenemos de nosotros mismos, y la autoestima, que es el aprecio que uno tiene por sí mismo. Tanto autoestima como auto concepto, son una evaluación global de la persona. La percepción que se tiene de uno mismo en una experiencia deportiva, puede ser muy relevante, de ahí la importancia del acompañamiento al deportista en el descubrirse para desde ese lugar potenciar su rendimiento basado en la confianza y seguridad desarrollando el liderazgo.

- ¿En que se basa tu acompañamiento como profesional?

Acompaño a través de sesiones individuales y de equipos, en un proceso de entrenamiento-aprendizaje, que consiste en despertar el talento y los recursos del jugador, entrenador y directivo. Con el acompañamiento en el proceso creativo, se busca incrementar al máximo su rendimiento deportivo y personal, eliminando los obstáculos internos a través de un plan de acción con metas u objetivos, potenciando su perfil como líder. “El talento gana partidos, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional ganan campeonatos”.

Tel.: +54 9 3471 51-3329

Mail: [email protected]

https://reescribituvida.com

IG: @reescribituvida

por CEDOC