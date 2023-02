Dra. Pía Roldán Viesti

Soy abogada desde el 2006 y psicóloga en patologías psiquiátricas desde el 2012. Publiqué 3 libros para formar colegas y acompañantes sobre cómo intervenir en casos graves que requerían salir (o no ingresar) al dispositivo manicomial.

Mientras trabajaba en el Borda se hizo evidente que el tratamiento de primera necesidad era acompañar a las personas en el día a día. Hoy, a los que creamos y creemos en esta modalidad de intervención se nos llama “acompañantes empíricos” (con orígenes en la Psiquiatría Comunitaria de Pichón-Rivière). Fundé la Asociación Psicoasistencial Eutimia (EUTI SALUD), que se tornó el lugar más convocado para aprender y concientizar sobre la importancia de sostener cotidianamente a quienes necesitaban reinserción.

Intervenir con compromiso y desde un abordaje clínico (no simplemente social), era (y es) lo que está faltando para que el cambio empiece a producirse siguiendo el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental.

Con EUTI y el Borda participamos en varios Congresos Internacionales de Psiquiatría trayendo el tema del acompañamiento como disciplina no-médica fundamental. También propuse con un colega en el Congreso Internacional sobre Niños y Adolescentes del 2020, un proyecto que permitiera acceder al acompañamiento a personas sin discapacidad pero en situación de vulnerabilidad. El sello de EUTI es articular psiquiatría, psicología y otras disciplinas que son primordiales.

Después del pasaje de casi 2000 alumnos, el cambio se notó. Los tratamientos que diseñamos estos años cambiaron los resultados. Mi mayor desafío es lograr un viraje respecto a lo que se considera el acompañamiento de personas para que los planes de estudio y el compromiso sean eficaces.

Es fundamental que todos estén informados sobre los modos de funcionamiento psíquico que existen para intervenir a tiempo (detectar alarmas, visualizar conductas, emociones, que son peculiares -no alarmantes-) evitando que sean abordadas cuando se pasó cierto límite.

Hace falta que acompañar psicológicamente a alguien en un encuadre de AT (acompañamiento terapéutico), sea reconocido como un tratamiento eficaz, confiable, factible de incluir en el sistema de salud. Su instauración y reconocimiento llevará tiempo, pero comenzar a "visibilizar" que un acompañante no es un cuidador y que un psicólogo no egresa con herramientas inmediatas para tratar cuadros agudos sin respaldo institucional, es el primer paso.

Considero que la clave es no perder de vista lo siguiente:

1) Acompañar personas implica contar con un marco y fundamentos claros para insertar el tratamiento en el sistema sanitario.

2) Acompañar es un dispositivo que pone a funcionar una dinámica centrada en el contacto humano y las complejas dinámicas que permiten armonizar "Yo-Realidad".

3) El nuevo paradigma que atraviesa a la salud incluye psiquiatría, neurociencias, psicobiología, psicología y restos del psicoanálisis de Freud y Lacan, apuntado a reconocer al humano como un sujeto biopsicosocial, lo cual justifica y pone en evidencia la importancia de acompañar al otro y a nosotros mismos en este enorme desafío.

Dra. Pía M. Roldán Viesti

Abogada T°92 F°959 CPACF

Psicóloga MN. 57.457

Presidente y Fundadora de EUTI

https://www.instagram.com/piamartina.ok/

https://www.eutisalud.com/

[email protected]

por CEDOC