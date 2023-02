Emanuel Fragapane: “planificación financiera es libertad financiera”

Con la necesidad de poner en orden sus finanzas personales, en 2019 Emanuel Fragapane, asociados a la consultora Sequiro done se desempeña como asesor financiero, decidió comenzar con su formación con la primera intención de poner bajo control su economía y lograr proyectarse. “Me encontraba en un punto de mi vida donde sabía que necesitaba herramientas para planificar mis finanzas y así poder proyectar mi futuro, pero no sabía bien cómo ni dónde encontrarlas. Me gusta leer y estar siempre aprendiendo cosas nuevas, por lo que empecé consumiendo todo tipo de literatura que me ayudara en mi búsqueda, pero sin saber bien qué era lo que necesitaba ni dónde encontrarlo con exactitud. Comencé con varios libros sobre educación financiera, y luego realicé un curso de finanzas personales. Fue ahí cuando entendí que necesitaba cambiar varios de mis hábitos financieros, y adquirir otros que no tenía. También me encontré con un mundo totalmente desconocido para mí, como lo es el mundo de las inversiones”, recuerda Emanuel sobre el momento en que decidió comenzar a capacitarse más formalmente en el mundo del mercado de capitales y las finanzas corporativas en el ICB (Instituto de Capacitación Bursátil) y luego con la tecnicatura como Experto Universitario en Mercado de Capitales en la UTN. “Finalmente, a medida que fui adquiriendo distintas herramientas que me permitieran ordenarme financieramente y me dieran la capacidad de planificar, mi deseo más grande fue poder, de alguna manera, transmitir lo que había aprendido para ayudar a muchos que estaban en mi misma situación. Fue ahí cuando decidí capacitarme como Asesor Financiero Certificado en el IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) y junto con mi experiencia y formación como educador por más de 10 años, poder contribuir a la educación financiera”, asegura Emanuel.

- ¿Por qué considera tan necesario planificar financieramente el futuro?

Creo que la planificación es una necesidad y un deseo innato en todos nosotros. Para poder proyectarnos a futuro todos necesitamos un cierto marco de seguridad financiera, ya sea que vivamos solos, en pareja, con hijos o nietos, ya sea que vivamos en Argentina o en cualquier otra parte del mundo. Todos necesitamos previsibilidad financiera, y la planificación es el medio para llevar a cabo nuestras metas y deseos sin que importen condiciones sobre las que no tenemos control. Para mí, la planificación financiera es sinónimo de libertad financiera. El constante aumento del costo de vida, la educación y la salud son algunas de las principales razones por las que debemos realizarlo de una manera eficiente. A esto también podemos sumarle temas como tener un fondo de reserva para situaciones de emergencia o imprevistos como puede ser quedar desempleado o tener que dejar de trabajar por algún impedimento de salud o cualquier otro motivo que requiera que contemos con una suma de dinero de respaldo. Prepararnos financieramente para la jubilación es, quizás, uno de los temas que está más de moda hoy en día y al que deberíamos prestarle mucha atención, lo más pronto posible. Esto implica un punto de inflexión en la vida de las personas, ya que determina un cambio en el ritmo de ahorro, así como una disminución en los ingresos. Una planificación financiera adecuada permitirá que nuestra calidad de vida no se vea perjudicada por estas circunstancias.

- ¿Existen realmente soluciones financieras?

La solución es una adecuada y eficiente planificación llevada a cabo de forma anticipada. Esta planificación requerirá ciertos conocimientos técnicos, por lo que es recomendable realizarla con profesionales especializados.

- ¿Se puede aprender a hacerlo?

Entre las cosas más básicas que incluyen una planificación está la creación de un presupuesto, el uso adecuado de las deudas, gestión del riesgo financiero y protección del patrimonio, entre muchas otras. Este proceso requerirá también que desarrollemos nuevos hábitos y conductas y que, por supuesto, los acompañemos con disciplina y constancia para lograr obtener una adecuada salud financiera. No existe nada que no se pueda aprender o condición que no se pueda alcanzar, solo hay que contar con las herramientas, los medios adecuados y un deseo inagotable de querer lograrlo.

