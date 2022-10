“En mis obras busco transmitir simpleza”

Desde siempre, desde niña, le gustaron las artes plásticas y toda su actividad estuvo ligada a ellas, de una u otra forma. “Mis inicios en el arte, como medio de vida, fue al salir del colegio, cuando tenía 17 o 18 años. Siempre me había gustado la pintura y empecé haciendo bijou y comenzando mis primeros cuadros con el fin de venderlos. También vendía ropa a conocidos para poder pagarme algunas cosas y darme algunos gustos. Después, con el paso del tiempo, lo empecé a encarar más seriamente y a tomarle el gusto a tener mi emprendimiento. Entendí que tenía que emprender con algo que me apasionara y, la verdad, es el arte lo que me apasiona. Así que disfruto mucho emprender y que el arte esté involucrado”, dice Florencia El Jaouhari, artista plástica y profesora en su propio taller.

- ¿Cuál es su principal fuente de inspiración y cómo convierte una idea en una obra?

Al momento de crear, la naturaleza es mi primera inspiración por la variedad de tonalidades que puedo sacar. Pinto todo lo que veo y le pongo mi impronta. Siempre estoy buscando técnicas nuevas e incorporando materiales nuevos, también lugares distintos donde plasmarlos. Al principio, comencé con lienzos, pero después sentí la necesidad de ampliar y ahora disfruto mucho realizando murales, lo que me inspira mucho. También me gusta aprender cosas nuevas. En estos momentos, estoy en un curso de cerámica. Estoy convencida de que siempre hay que estar en la búsqueda de cosas nuevas donde poder dejar mi impronta; pero también creo que se trata de captar la esencia de las cosas.

- ¿Qué técnicas prefiere o se siente más a gusto para trabajar?

Las técnicas que uso es óleo sobre tela. Pinto con espátula y pinceles y suelo usar nuevas técnicas para darle un cambio a las obras, agregándole relieve y brillos, como el foil en dorado, por ejemplo.

- ¿Hay un estilo que sienta que la define mejor?

Tengo un estilo moderno y siempre me interesa reflejar el movimiento y la esencia de los colores. Fui evolucionando en este sentido. Es gracioso, mi primera pieza fue un conjunto de frutas, ¡una obra de naturaleza muerta! Estoy convencida de que todo depende de la vida que se le de a la obra. Hoy, intento que mi obra refleje naturaleza viva, en movimiento y evolución. El mensaje que quiero transmitir es simpleza.

- ¿Tiene alguna rutina que se hace necesaria para disparar la creatividad cada día frente a un lienzo?

Comenzar mi mañana dedicándole un tiempo importante a buscar inspiración para mis próximos cuadros. Es algo que me gusta hacer al comenzar el día y le doy mucha importancia. Después de eso, recién ahí me siento en condiciones de comenzar con el proceso creativo. Pero la inspiración no es exclusiva de la mañana. También me ha sucedido que algunas noches estoy con inspiración y me quedo trasnochando, pincel en mano.

- ¿Cómo comercializa sus obras, lo hace a través de redes sociales?

Sí, principalmente. Luego de la pandemia comencé a venderlas a través de redes sociales, aunque también el boca a boca es una fuente importante. También trabajo con negocios referidos que venden mis obras y galerías que las tienen en sus catálogos.

- ¿Cuáles son sus proyectos a mediano y largo plazo?

Mi futuro lo diseño cada día. Siempre estoy en la búsqueda de renovarme, de diseñar cosas nuevas. Por ejemplo, este año al sumar a mi día clases de cerámica para aplicar mis diseños en vajilla, estoy incorporando la posibilidad de un soporte distinto que permite mucha creatividad. Estoy abriendo mi showroom junto con colegas y también quiero trasladarme a un espacio más grande para dar mis clases de pintura. El año que viene nos gustaría abrir una escuela de arte integral.

Tel.: 11 22724149

Mail: [email protected]

IG: @florelj_art

por CEDOC