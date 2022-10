Patricio Tufaro Relaciones Inmobiliarias

¿Cuál es su diferencial como Inmobiliaria?

Somos una inmobiliaria relativamente nueva, comenzamos en la actividad a comienzos del año 2015 con el objetivo de dar un servicio diferente al consumidor de servicios inmobiliarios cuando quiere comprar o vender una propiedad.

En nuestra empresa ponemos el poco en las personas más que en las propiedades. Pensar que una inmobiliaria vende inmuebles es una idea incorrecta. Nuestra inmobiliaria ayuda a aquellas personas que tienen necesidad de vender o comprar una casa a lograr su objetivo. Dicho de otra manera, vendemos servicios. Pero entender que el foco del negocio no son los ladrillos, sino las personas, transforma el negocio por completo.

Ponemos el foco en dar el mejor servicio al cliente, dentro de nuestras posibilidades, sobre todo en el contexto actual, hay que poner mucha atención en sus necesidades. Entender por qué necesita mudarse, en qué tiempo se propone hacerlo y saber hacia dónde quiere ir es fundamental, y solo de esa forma podemos asesorarlo correctamente acerca de cuál es la mejor decisión que puede tomar sobre vender o no en este momento.

¿Qué funciones cumple el profesional inmobiliario?

Entendemos que el centro del negocio son las relaciones y no los inmuebles, pasando el profesional inmobiliario de ser un vendedor tradicional a desempeñarse como un asesor. La importancia del asesor es decirle al cliente lo que realmente necesita escuchar y no lo que le gustaría oír. A los propietarios les gustaría escuchar que su casa es la más linda del barrio y la de mayor valor. Si damos una falsa expectativa acerca de lo que puede obtener al venderla, posiblemente no haya interesados. Por eso, hay que mostrar la situación de mercado en la que nos encontramos y hacerle ver al propietario que en la actualidad pretender pedir más de lo que su inmueble puede valer es perder tiempo y dinero, ya que los precios siguen a la baja.

¿En qué zonas se desenvuelven?

Nos especializamos en la localidad de Adrogué, nuestros clientes son principalmente del partido de Almirante Brown. Además, vendemos en el partido de Lomas de Zamora y el corredor de Canning.

¿Qué desafíos tienen por delante?

De cara a fin de año, nuestro objetivo es poder concretar algunas operaciones de compraventa más para que los clientes que confiaron en nosotros logren sus metas, siempre de la forma menos estresante posible.

Datos de contacto:

Teléfono: 4294-1636

Celular: 1154276847

Instagram y Facebook: @patriciotufaro

Web: www.tufaropropiedades.com

Mail: [email protected]

por CEDOC